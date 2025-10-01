¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌÊÔ Âè3²ó¡¡¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤¤¿¤¯¤ä(Âç¿¹¸µµ®)¡¡¿ó¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ä
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤ÎÂè3²ó¡ÖÃË¤¿¤Á¤Î¹Ô¿Ê¶Ê¡×¤¬1Æü(NHKÁí¹ç 23:00¡Á23:25)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌÊÔ Âè3²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
112ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£Äª¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ(Ìø°æ)¤Î¤ÖÌò¤òº£ÅÄÈþºù¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ÏÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
ÆÃÊÌÊÔ¤Ï9·î29Æü¡Á10·î2Æü(³ÆÆü23:00¡Á23:25)¤Ë4ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤È¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù½Ð±é¼Ô¤ÎºÂÃÌ²ñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À25Ê¬¡ß4²ó¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¿ÉÅç·òÂÀÏº(¹â¶¶Ê¸ºÈ)¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃ¡¢¥á¥¤¥³(¸¶ºÚÇµ²Ú)¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð±é¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¤¤»¤¿¤¯¤ä(Âç¿¹¸µµ®)¤ÎÇº¤ß¡¢¿ó¤È¤Î¤Ö¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¯ÃæÈøÀ±»Ò(¸ÅÀî¶×²»)¤Î·è°Õ¤òÉÁ¤¯¡£
¡û¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌÊÔ Âè3²ó¤ÎÆâÍÆ
¥«¥Õ¥§¤Ç¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¡£±ÊÊå¡ÊÆ£Æ²Æü¸þ¡Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤¤¿¤¯¤ä¤ËÈà¤Ê¤ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤¿¤¯¤ä¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤¤²Î»ì¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ²Î»ì¤òÅÏ¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¤¿¤¯¤ä¤Ï¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤·¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ëºî¶Ê¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦º£ÅÄÈþºù¤¬¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¤â¡£
(C)NHK
¡û¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌÊÔ Âè3²ó¤ÎÆâÍÆ
(C)NHK