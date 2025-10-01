Ìî¸ý·ò»á¡¡¾®Àô¿Ø±Ä¤Î¹â»ÔÇÉÅÞ°÷¡ÈÂçÎÌÇÓ½ü¡É¤Ë¡Ö»ö¼Â¤Ê¤é¤ÐÁíºÛÁª¤Ï¤´¼Âà¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¡Ä¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥È¤ÎÌî¸ý·ò»á¤¬£±Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾®Àô»áÂ¦¶á¤¬¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÅÞ°÷£¸£²£¶¿Í¤ò¾¡¼ê¤ËÎ¥ÅÞ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Â¿¤¯¤¬¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÞ°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÂ¦¶á¤¬ÅÞ°÷£¸£²£¶¿Í¤ò¾¡¼ê¤ËÎ¥ÅÞ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ø£¹³äÄ¶¤¬¹â»ÔÇÉ¤À¤Ã¤¿¡Ù¸µ»ÙÉôÄ¹½ÅÍ×¾Ú¸À¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¤Ð¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¤´¼Âà¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾®Àô»á¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê´ØÍ¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢²¾¤Ë»ö¼Â¤Ê¤é¤ÐÅÞÆâ¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£²òÅÞÅª¤ÇÄ¾¤·¤¬¡Ø¤³¤ì¡Ù¤Ç¤¹¤«¤È¡Ä¡£¥¹¥Æ¥ÞÁûÆ°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬²¾¤Ë¤´ËÜ¿Í¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥À¥á¡¼¥¸¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¿Ø±Ä¤òºþ¿·¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤ª¼ã¤¤¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÏÂà¤¤¤¿Êý¤¬¤´ËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
