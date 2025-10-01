¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛµÈÅÄÀµ¾°¤¬£·²óÂåÂÇ¤ÇÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾Å¬»þÂÇ¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÀè¾¡
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ã£Ó¡á£³²óÀïÀ©¡ËÂè£±Àï¤Î£·²ó¤ËÂåÂÇ¤Ç£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£²ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£³¡½£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤Æ¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Îº¸ÏÓ¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ï£·²ó°ì»à¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡££²ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤¬¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥½¥¬¡¼¥É¤Ë±¦Íã¤ØÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¤³¤³¤ÇµÈÅÄ¤¬ÂåÂÇ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é½Ð¾ì¡£
¡¡½éµå¡¢¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Î£¹£µ¡¦£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£´¡¦£³¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÄËÎõ¤Ê¥´¥í¤ÇÃæ·ø±¦¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ÆóÁö¤âÀ¸´Ô¤·µÕÅ¾¡£¥ä¥ó¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥¿¥áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¤Î²òÀâ¼Ô¤Ú¥ì¥¹»á¤Ï¡ÖÈà¤ÏÂÇ¤Ä½àÈ÷¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò°ú¤Ã¤«¤±¡¢¥´¥í¥¢¥¦¥È¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î»°ÎÝÂ¦¼«·³¥Ù¥ó¥Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤ÇÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¡¢Çò¤¤»õ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡£¹²ó°ì»àÌµÁö¼Ô¤Ï£µÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¤Ù¥É¥Ê¡¼¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤ÆÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¤³¤Î¸å¡¢¥¹¥È¡¼¥í¡¼¤¬º¸Á°ÂÇ¡¢ÆóÅð¤ÇÆó»àÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Îº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢£³¡½£±¡££¸²óÆó»à¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¼é¸î¿À¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤Ï£¹²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤¬¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥Á¥¶¥à¤ò±¦Èô¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ê¥·¥ã¥à¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤áÌµ¼ºÅÀ¡££´¥¢¥¦¥È¥»¡¼¥Ö¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ£±Æü¡ÊÆ±£²Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£²Àï¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¥í¥É¥ó¡££²»î¹çÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÂåÂÇ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£