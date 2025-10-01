“歩く治外法権”ジェイソン・ステイサム必殺仕事人アクション映画『ビーキーパー』怒りの続編『ビーキーパー2（The Beekeeper 2）』に、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズや『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025）のポム・クレメンティエフ、レスラー出身のアダム・コープランドが参戦を果たすことがわかった。米が伝えた。

二人の役どころやあらすじは明かされていない。すでに撮影が開始されている。

クレメンティエフはマーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのマンティス役でブレイク。『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング』（2023）と『ファイナルレコニング』では、トム・クルーズを冷淡に追い詰めつつ味方に転じるパリス役としてアクロバティックなアクションを披露した。クレメンティエフはかつて京都に暮らしていたことがある。

コープランドは“R指定のスーパースター”や“好機を逃さぬ男”“ピラニア”などの異名を持つプロレス界のスター選手。俳優としてはドラマ「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」で戦争の神を演じている。

『ビーキーパー』はアメリカの片田舎で養蜂家（ビーキーパー）として隠遁生活を送るアダム・クレイ（ステイサム）が、恩人である老婦人をフィッシング詐欺で騙した詐欺集団を可及的速やかに殲滅する、全く無駄のないタイパ最高痛快ブチギレ最強リベンジアクション映画。4,000万ドルとされる製作費に対し、全世界1.6億ドルのヒットを記録した。続編では、悪徳企業「ダンフォース・エンタープライズ」の警備主任ウォレス・ウエストワイルド役でジェレミー・アイアンズがことも話題だ。

続編では前作のデヴィッド・エアー監督から、新たにインドネシア出身のティモ・ジャヤントにバトンタッチ。ホラー畑から激しいアクション映画に転身し、直近では『Mr.ノーバディ2』でもブチギレアクションを演出した。

