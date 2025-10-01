◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦 ヤンキース１―３レッドソックス（３０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が破顔した。

吉田は３０日（日本時間１０月１日）、渡米３年目で初のポストシーズンゲームとなる、敵地でのヤンキース戦、７回１死二、三塁で代打で登場。逆転の２点タイムリーを中前に放った。これが決勝点となりチーム先勝の立役者となった。

球団は試合後に公式インスタグラムを更新。「Ｍａｎ ｏｆ ｔｈｅ ｈｏｕｒ（時の人）」と記し、クラブハウス内で「Ｐｌａｙｅｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｇａｍｅ」と手書きされたプレートを手にチームメートから祝福され笑顔のものと“マッチョマンポーズ”をする吉田の姿をアップした。

この投稿にネット上では「マサ、君はレジェンドだ」「マッチョマンを疑ったヤツは謝れ！」「ヨシダさんありがとう！」「マサ、大好きだよ」「やってくれると信じていた」「この笑顔、最高」「逆転タイムリーヒットが素晴らしかった」「ココぞと言う所のバッティング、すごいですね」「日本人大暴れですやん」「ＰＳで結果出すのええやん」「朝からテンション上がる！」「まぶしー」などとベースボールファンが盛り上がっていた。