◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１０月１日）、ポストシーズン初戦のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目に、先取点となる先頭打者本塁打を放った。

１回表は先発のスネルがたった７球で３者凡退。いいリズムを作ると、１回裏先頭の大谷は、カウント２ボール、１ストライクからの４球目、剛速球右腕・グリーンの１００・４マイル（約１６１・６キロ）を右翼席に運んだ。打球速度１１７・７マイル（約１８９・４キロ）、飛距離３７５フィート（約１１４メートル）、打球角度２１度の弾丸ライナー。ポストシーズン通算４号の一打で貴重な先制点をもたらした。

記録ずくめのアーチとなった。これまで本塁打を放った中での自己最速の球速は１００・１マイル（約１６１・１キロ）だったが、１００・４マイル（約１６１・６キロ）を捉え、最も速い球をスタンドに運んだ。ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者によると、打球速度１１７・７マイル（約１８９・４キロ）は、１００マイル（約１６１キロ）以上の球速の球を本塁打とした打球の中で、２０１５年のスタットキャスト導入以後最速。ポストシーズンで出た本塁打の中では３番目の打球速度だった。

ワイルドカードシリーズで本塁打を放ったのはこの日のカブス・鈴木誠也外野手（３１）と大谷が日本人では初だった。