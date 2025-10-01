

百十四銀行

百十四銀行（高松市）は、香川県民の景況感や消費の実態などをアンケート調査しました。

1年前と比べて景気はどうかを尋ねたところ、「悪くなった」が39％で、「良くなった」の９％を大きく上回りました。

1年前と比べて暮らし向きはどうかを尋ねたところ、「ゆとりがなくなってきた」が50％で、「どちらともいえない」が43％、「ゆとりが出てきた」が７％でした。

過去1年間の消費支出額について尋ねたところ、コメや野菜などの「食材など」の支出額が増えた人が77％と最も多く、「惣菜など」が41％、ガソリン代などの「交通費など」が22％などでした。

逆に支出額が減ったのは、「外食費」16％、「衣料品など」15％、「旅行・レジャーなど」15％などでした。調査した百十四経済研究所は「コメやガソリンなどの値上がりを受け、節約志向が益々強まった」としています。

暮らしの実感について年代別に分析したところ、「ゆとりがなくなってきた」の割合が最も多かったのは50代で、「ゆとりが出てきた」の割合が最も多かったのは20代でした。

調査は2025年８月から9月にかけて、香川県内在住の20～69歳を対象にインターネットで行い、531人から回答を得ました。