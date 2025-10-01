声優・会沢紗弥、大沢事務所へ移籍「人間としても更に成長できるよう頑張ります！」
声優の会沢紗弥が、本日10月1日付けで大沢事務所へ移籍したことが、自身の公式Xにて報告した。
【写真】黒髪ロングが可愛い！会沢紗弥の新たなアー写
Xでは「本日2025年10月1日付けで大沢事務所に所属することとなりましたので、ご報告申し上げます。役者としても人間としても更に成長できるよう頑張ります！頑張らせてください！今後とも変わらぬご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
会沢はアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』モニカ・エヴァレット役、『勇気爆発バーンブレイバーン』ルル役、ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ』関裕美役、『ウマ娘 プリティーダービー』メジロアルダン役などで知られる。
