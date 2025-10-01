ËüÇî¡Önull2¡×Íî¹çÍÛ°ì»á¤¬¡Ö¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¡¡¡È¤ª°ú±Û¤·¡ÉÈ¯É½¡Ö¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤ò¡×¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó³«»Ï
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Önull2¡×¡Ê¥Ì¥ë¥Ì¥ë¡Ë¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿Íî¹çÍÛ°ì»á¤¬10·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤Ì¤ë¤Ì¤ë¤Î¤ª°ú±Û¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍî¹çÍÛ°ì»á¤¬ËüÇî¡Önull2¡×¤ª°ú±Û¤·È¯É½¡¡Ä¹Ê¸¤ÇÁÛ¤¤
¡¡Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂçºå´ØÀ¾ËüÇî¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÍî¹çÍÛ°ì´Ûnull2¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤ò·ÇºÜ¤·¡¢Ä¹Ê¸¤ÇÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Önull2¤ÏËüÇî¤È¤¤¤¦»þ¸ÂÉÕ¤Î¤â¤Î¡¤¥Ì¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤êÉ¬¤º¥Ì¥ë¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤Î¤Ç¸½Â¸¤Î·úÊª¤ä¥·¥¢¥¿¡¼¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¥Ì¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¤¤Þ¤¿³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ã¤Ã¤¿¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿·Å·ÃÏ¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤·Á¤Î¥Ì¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¤´ðËÜÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¤¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¤¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¥¤½¤ó¤Ê¡Ø¤Ì¤ë¤Ì¤ë¤Î¤ª°ú±Û¤·¡Ù¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊç½¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖREADYFOR¡×¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¡£¡ÖËüÇî¸å¤â¡Ônull2¡Õ¤ò¿·¤¿¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡×¤È¼ñ»ÝÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¢¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¸·¤·¤¤ºâÌ³¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤Îµ»½ÑÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ´À¤Èµ¤¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É÷·Ê¤È¼«¤é¤ÎÎØ³Ô¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡ØÆ°¤¯·úÃÛ¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËüÇî¤Î²ñ´üÃæ¤ÏÆþ¾ìÏÈ¤ÎÅöÁª³ÎÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«¿ô¡ó¤Û¤É¡£¼õ¤±Æþ¤ì¿Í¿ô¤ËÂç¤¤ÊÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤ÎÅ¸¼¨¤òº£¸å¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ø¤Î¡È°ú±Û¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ªÂß¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Âè°ìÌÜÉ¸¶â³Û¤Ï1²¯±ß¡£¡ÖËüÇî¤Ç¤Î¡Ônull2¡Õ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó·úÀß¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ï¿ô½½²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂè°ìÌÜÉ¸³Û¤Ç¤¢¤ë1²¯±ß¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎºÆ»ÏÆ°¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï1²¯±ß½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ú±Û¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡°ú±ÛÀè¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾ì½ê¡¦»þ´ü¡¦ÀßÃÖ´ü´Ö¤Ê¤É¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¡×¡£
¡¡¥ê¥¿¡¼¥ó¡ÊÊÖÎéÉÊ¡Ë¤Ï¡Önull2¤Î³°ÊÉ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¶ÀÁÇºà¡Ø¥ß¥é¡¼Ëì¡Ù¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡¢¡Ønull2¤Î¥«¥±¥é¡Ù¡×¤ä¡Önull2¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¡Ö¡Ú³ÛÁõ¡ÛÍî¹çÍÛ°ì¥×¥ê¥ó¥ÈºîÉÊ¡×¡Önull2ÌÏ·¿¡ÊÊª²½¤¹¤ë·×»»µ¡¼«Á³¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
