¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¼ùÎ©¡¡¶Ã°Û¤Î½µ´ÖºÆÀ¸¿ô3219.9Ëü²ó¤Ç1°Ì¡¡±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤Ï½éÅÐ¾ì2°Ì¡Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¾å°ÌÆ°¸þ¡Û
¢£½µ´Ö3000Ëü²óÆÍÇË¤ÏË®³Ú½é¡¡¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¶Ê¤¬1¡¦2°ÌÆÈÀê
¡Ú½µ´ÖÁíºÆÀ¸¿ô¥°¥é¥Õ¡Û¥ß¥»¥¹ÉÔÆ°¤Î1°Ì¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬ÌÔÄÉ¡ª
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬9·î15Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¡¢25/10/6ÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î22Æü¡Á28Æü¡Ë¤Ç2½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï¡¢21/6/7ÉÕ¤ÇBTS¡ÖButter¡×¤¬µÏ¿¤·¤¿3113.0Ëü²ó¤òÈ´¤¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ë½µ´ÖºÆÀ¸¿ô3219.9Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ19.4¡óÁý¡Ë¤ÎÂçµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô3000Ëü²óÆÍÇË¤Ï¡¢Ë®³Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê9·î19Æü¸ø³«¡Ë¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÊÆÄÅ¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë50¥ö¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÅÐ¾ì2°Ì¤Ï¡¢Æ±±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÊÆÄÅ¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤ò·Þ¤¨¤Æ²Î¾§¤·¤¿¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡ÖJANE DOE¡×¡Ê9·î22ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÎÌÜ°Â¤È¸À¤ï¤ì¤ë1000Ëü²ó¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ë1490.4Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù´ØÏ¢³Ú¶Ê¤¬1¡¦2°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÉÕ¤Î½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖJANE DOE¡×¤¬½éÅÐ¾ì1°Ì¡£Á°½µ1°Ì¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¤¬2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â1¡¦2°Ì¤òÆÈÀê¡£¤³¤Î2¶Ê¤òÎ¾AÌÌ¤È¤·¤¿CD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖIRIS OUT¡¿JANE DOE¡×¤¬9·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢Æ±ÆüÉÕ¤Î½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëHANA¤Ï¡¢Á°½µ¤ËÂ³¤3¶ÊÆ±»þTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3°Ì¡ÊÁ°½µ2°Ì¡Ë¤ÏHANA¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlue Jeans¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô804.0Ëü²ó¡¿Á°½µ8.4¡ó¸º¡Ë¡£11½µÏ¢Â³TOP3¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò1²¯2312.6Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡6°Ì¡ÊÁ°½µ4°Ì¡Ë¤ÏºÇ¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô660.5Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ6.2¡ó¸º¡Ë¤Ç¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï2321.7Ëü²ó¡£8°Ì¡ÊÁ°½µ6°Ì¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô547.4Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ6.1¡ó¸º¡Ë¤Ï¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò1²¯9778.1Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï2¶ÊÆ±»þTOP10Æþ¤ê¡£4°Ì¡ÊÁ°½µ3°Ì¡Ë¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô722.5Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ1.7¡ó¸º¡Ë¤Ï¡¢24/5/13ÉÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±¶Ê¤Î»ý¤Ä¡ÖÏ¢Â³TOP3Æþ¤ê¡×ÎòÂåºÇÄ¹µÏ¿¤¬73½µ¡ÊÌó1Ç¯5¥ö·î¡Ë¤ÇÅÓÀä¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ï¢Â³TOP5Æþ¤êµÏ¿¤Ï76½µ¤Ë¹¹¿·¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò7²¯6257.4Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£10°Ì¡ÊÁ°½µ9°Ì¡Ë¤Î¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô451.3Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ3.1¡ó¸º¡Ë¤Ï25½µÏ¢Â³TOP10¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯392.8Ëü²ó¡£ÎßÀÑ2²¯²óÆÍÇË¤ÏÄÌ»»19ºîÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤Î»ý¤ÄÎòÂå1°ÌµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡Ê¾ÜºÙ¸å½Ò¡Ë¡£
¡¡5°Ì¡ÊÁ°½µ5°Ì¡Ë¤Ï¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô662.6Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ4.9¡ó¸º¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢6½µÏ¢Â³¤ÇTOP5¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤ò6001.7Ëü²ó¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡7°Ì¤Ë¤Ï¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¿·¶Ê¡ÖNINE LIVES¡×¡Ê9·î22ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡¿½µ´ÖºÆÀ¸¿ô626.8Ëü²ó¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡ÈCat has NINE LIVES.¡É¡á¡ÖÇ¤Ë¶åÀ¸¤¢¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ò²¿ÅÙ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤È´¤¯ÎÏ¤òÉ½¤·¡¢9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¤ò½Å¤Í¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÆüÉÕ¤Î½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤Î½é½µÇä¾å28.7ËüËç¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡9°Ì¡ÊÁ°½µ18°Ì¡Ë¤Ï¡¢¤Í¤°¤»¡£¤Î¡Ö¿¥É±¤ÈBABY¡Êfeat.¼®¤ì¤¤¤é¡Ë¡×¡Ê½µ´ÖºÆÀ¸¿ô454.7Ëü²ó¡¿Á°½µÈæ16.4¡óÁý¡Ë¡£6·î18Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢6½µÌÜ¤Î8/4ÉÕ¤Ç233°Ì¤Ë½é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤Î¸å¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¾å¾º¤·¡¢10½µÌÜ¤Ç½é¤ÎTOP10Æþ¤ê¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï2489.1Ëü²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2020Ç¯8·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Í¤°¤»¡£¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°È¯¤Î4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡£¡Ö¿¥É±¤ÈBABY¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼®¤ì¤¤¤é¤ò·Þ¤¨¤¿ÃË½÷¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½µ´ÖÁíºÆÀ¸¿ô¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬Á°½µÈæ23.6¡óÁý¤Ç¥ß¥»¥¹¤òÌÔÄÉ
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌTOP500¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁíºÆÀ¸¿ô¡¢¶Ê¿ô¤È¤â¤Ë¡¢º£½µ¤âMrs. GREEN APPLE¤¬ÉÔÆ°¤Î1°Ì¡£¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô¤Ï32¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Ü1¡Ë¡¢½µ´ÖÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï7258.8Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ2.3¡ó¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíºÆÀ¸¿ô2½µÏ¢Â³2°Ì¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¡£¥ª¥ê¥³¥óÎòÂå1°ÌµÏ¿¤È¤Ê¤ë½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¸£°ú¤·¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¿ô¤Ï16¶Ê¡ÊÁ°½µÈæ¡Ü2¡Ë¡¢½µ´ÖÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï5462.5Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ23.6¡óÁý¡Ë¤È¡¢ÌÔÄÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁíºÆÀ¸¿ô3°Ì¡ÊÁ°½µ3°Ì¡Ë¤ÎHANA¤Ï½µ´Ö3253.3Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ6.8¡ó¸º¡Ë¡¢Æ±4°Ì¡ÊÁ°½µ5°Ì¡Ë¤Îback number¤Ï½µ´Ö3030.1Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ0.6¡ó¸º¡Ë¡¢Æ±5°Ì¡ÊÁ°½µ4°Ì¡Ë¤ÎÆ£°æÉ÷¤Ï½µ´Ö2842.8Ëü²ó¡ÊÁ°½µÈæ15.6¡ó¸º¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡ÚÀáÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡Û
¢£Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡Öbreakfast¡×¤¬ÀáÌÜÆÍÇË¤ÇÎòÂå1°ÌµÏ¿¹¹¿·
¡¡º£½µ10/6ÉÕ¤Ç10°Ì¤ÎMrs. GREEN APPLE¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡Ê4·î5ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬2²¯392.8Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤ÎÎßÀÑ2²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇËºîÉÊ¿ô¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»ý¤ÄÎòÂå1°ÌµÏ¿¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ2²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇËºîÉÊ¿ô¡×¤ò¼«¤éÅÉ¤êÂØ¤¨19ºîÌÜ¡£25/4/14ÉÕ¤Î½éÅÐ¾ì¤«¤é26½µ¤Ç¤ÎÎßÀÑ2²¯²óÆÍÇË¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡ÊÅÐ¾ì19½µ¡Ë¼¡¤®¡¢¼«¿È2ÈÖÌÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡£º£Ç¯ÅÙÇÛ¿®³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡Ê30½µ¡¿1·î20ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤òÈ´¤¡¢ºÇÂ®¤Ç¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¤â¤¦1¶Ê¡¢¡Öbreakfast¡×¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯323.6Ëü²ó¤ËÃ£¤·¡¢ÀáÌÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¼«¿È¤¬ÎòÂåÃ±ÆÈ1°ÌµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇËºîÉÊ¿ô¡×¤ò¼«¤éÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢ÄÌ»»28ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Vaundy¡¢¡ÖÍç¤ÎÍ¦¼Ô¡×¤ÇÄÌ»»11ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑ2²¯²óÆÍÇË
¡¡Vaundy¡ÖÍç¤ÎÍ¦¼Ô¡×¡Ê2022Ç¯1·î7ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬2²¯17.5Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£Vaundy¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô2²¯²óÆÍÇË¤Ï¡¢¡ÖÉÔ²Ä¹¬ÎÏ¡×¡Önapori¡×¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×¡ÖÍÙ¤ê»Ò¡×¡ÖÅìµþ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¡Ö²ÖÀê¤¤¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÎÈëÌ©¡×¡Ö¤½¤ó¤Êbitter¤ÊÏÃ¡×¡ÖÎøÉ÷¼Ù¤Ë¤Î¤»¤Æ¡×¡ÊÃ£À®½ç¡Ë¤Ë¼¡¤®¡¢ÄÌ»»11ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø²¦ÍÍ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆVaundy¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¡£¼«¿È½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¡ÖSAD SONG¡×¤ÇÄÌ»»7ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑ1²¯²óÄ¶¤¨
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¡ÖSAD SONG¡×¡Ê2019Ç¯8·î7ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯20.1Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤Ï¡¢¡ÖNever Grow Up¡×¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×¡ÖAngel¡×¡ÖBµé¡×¡Ö¥Ü¥¤¥¹¥á¥â No. 5¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¤Ë¼¡¤®¡¢ÄÌ»»7ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ïº£Ç¯1·î¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÈBMSG¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª¿³ºº¡ØNo No Girls THE FINAL¡Ù¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬HANA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿7¿Í¤ò´Þ¤à¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤È¤È¤â¤Ë²Î¤¤¡¢Âç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À³Ú¶Ê¡£5·î16Æü¸ø³«¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î¶Ê¤Ç°ìÈ¯»£¤ê¤ËÎ×¤ß¡¢¤µ¤é¤ËÈ¿¶Á¤¬³È¤¬¤Ã¤¿¡£
