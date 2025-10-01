ＴＢＳ系「ひるおび！」が１日放送され、前日９月３０日に双子を出産したタレントの中川翔子の話題を冒頭で伝えた。

ＭＣの恵俊彰が「うれしいニュースが入ってきましたね」と満面の笑みで切り出すと、江藤愛アナウンサーが「ひるおびファミリーの中川翔子さんがきのう赤ちゃんを出産されました」と伝えた。中川が自身のＳＮＳに投稿した、はちきれんばかりにお腹がふくらんだ写真と双子を両腕に抱きかかえる写真を紹介し、「（大きなお腹は）３日前の写真なんですですけれども、双子の男の子ということで、こちらの可愛らしい写真が上がっています」と説明した。

江藤アナはさらに「ひるおび！だけにメッセージと写真を送ってくれました」とし、両腕に双子を抱えた写真を紹介。「無事に双子男子を出産することができました！２人で５キロ超え！のお腹との日々も、奇跡を噛み締めながら 母子共に健康にこの日を迎えられて本当によかったです。家でひるおびを見ながらランチを食べていたから栄養になりました」との中川のメッセージを伝えた。

恵は「２人いたわけだから、大変だったと。５キロ超えているんだもんね、しょこたんが」と喜んでいた。

中川は３０日にＸを更新し、中川は「母子ともに健康です！」とし「２人とも２６００越え！産声もしっかりしてました」と出産を報告。「小さな、力強い命たちを人生かけて守っていきたいと心から思っています」と母としての責任もにじませていた。

中川は２３年４月に一般男性との結婚を発表。今年８月に双子を妊娠していることをＳＮＳで公表していた。