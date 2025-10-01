BAMBI WATER♡カップ付きプチハイネックTが9月30日発売

BAMBI WATERから、カップ付きトップス『カップ イン プチハイネックT ロング』が2025年9月30日(火)より発売♡1枚でラクなのにホールド力が高く、ナイトブラのようにバストを高い位置でキープ。価格は税込4,590円で、S～LLの4サイズ展開。シンプルで上品なデザインなので、お出かけやおうち時間にも活躍する1枚です♪

特許取得(*1) のホールド力で理想のシルエット

内蔵カップは特許第7671531号の特殊製法「COMBINE製法」により、横流れを防ぎながら下からしっかり支えます。ノンワイヤーでも360°どこから見ても美しいバストラインをキープ♡

胸元がカパカパしないので、1枚で安心して着用可能です。

どんなシーンにも馴染むデザイン性

プチハイネックと手の甲まで届くやや長め袖で、女性らしさをプラス。細リブ素材でインナーに見えない生地感と縦ライン強調のシルエットを実現。

カジュアルからデート、レイヤードスタイルまで幅広く対応し、ハイウエストボトムスと合わせれば脚長効果も◎価格は税込4,590円です♪

サイズ・素材情報

サイズはS～LLの4サイズ展開で、カラーはブラック1色。

表地：綿92%、ポリウレタン8%、裏地：ナイロン86%、ポリウレタン14%。トップスとしても、インナーとしても使いやすい仕様で、1枚で着替えが完了する快適さと美ラインを両立しています♡

*1. 特許第7671531号

