【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20チリ代表 0−2 U-20日本代表（日本時間10月1日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）

【映像】驚愕の「ど真ん中チップキック」

U-20日本代表DFの市原吏音（RB大宮アルディージャ）が、U-20ワールドカップで2試合連続のPK成功。シュートコースがど真ん中という強心臓ぶりに解説・実況、そしてファンが沸いた。

日本時間10月1日、U-20日本代表はグループステージ第2節で開催国のU-20チリ代表と対戦。その51分、MF齋藤俊輔がドリブルを仕掛け、敵陣ペナルティーエリアで倒される。当初はファウルなしの判定だったものの、日本の船越優蔵監督は「FVS」をリクエスト（FVSはフットボール・ビデオ・サポートの略で、1試合に2回まで審判に映像判定を依頼できるシステム）。映像判定の結果、日本にPKが与えられた。

ここで注目されたのが、日本のキッカー。35分にFW高岡伶颯がPKを失敗していたからだ。ボールを手に取ったのは、第1戦のエジプト戦でもPKを成功させていたキャプテンの市原だった。

スタジアムは開催国チリのファンで埋まっており、このシーンでは耳をつんざくような大ブーイング。それでも集中した表情を見せていた市原は、ゆっくりとしたフォームから右足を振り抜く。しかもパネンカ（チップ気味）、そしてコースは何とど真ん中。左に飛んだチリのGKセバスチャン・メラを嘲笑うかのようにゴールネットを揺らした。

このPK弾には、解説の名良橋晃氏（元日本代表DF）も「よっしゃー！うますぎる！最高ですね！」と大絶叫。また「かっこよすぎる！ （完全アウェーの）この雰囲気ですよ？」と、まさかのパネンカPKに驚愕した。さらにSNS上のファンも「市原のパネンカ鳥肌立ったわ！」「強心臓すぎる」「なにこの落ち着きよう」「開催国のチリ相手にパネンカ決める市原君かっこよすぎた！」「世界大会のこの場面でPK浮かせてくるとか大した心臓だわ」「得点王ある」「もうセルヒオ・ラモスなのよ」「さすがキャプテン」「ウチの市原吏音が世界にバレてる」と大興奮だった。

その後に日本は、途中出場したMF横山夢樹が82分に豪快なミドルシュートを叩き込んで追加点。市原を中心に最後まで集中した守りを見せ、2−0でチリを下した。

2連勝で早くも決勝トーナメント進出を決めた日本は、10月4日のグループステージ第3戦でニュージーランドと対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

