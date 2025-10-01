官民一体となって、テロを許さない地域づくりを推進する「みテますキープ制度」。その取り組みに協力するモデル事業所の引継ぎ式が9月30日、三重県の津警察署で行われました。

「みテますキープ制度」は官民一体となりテロ対策を推進しようと、2016年の伊勢志摩サミットを機にはじまったもので、警察署ごとにモデル事業所を指定して、テロの未然防止に取り組んでいます。

津警察署などで構成する「テロ対策津パートナーシップ」では、モデル事業所を現在の「道の駅津かわげ」から「中部電力パワーグリッド三重支社」へ引継ぐことになり、この日、式典が行われました。

引継ぎ式では津警察署の高橋哲也署長から中部電力パワーグリッド三重支社の加藤隆之執行役員三重支社長へ「テロを許さない社会・地域づくり宣言」と記されたクリスタル像が手渡されました。

中部電力パワーグリッド三重支社の加藤支社長は「我々は町中のいろいろなところで補修等をやっているので、そこで何か変わったものや変わった人に気づくことができる。地域に貢献するのも我々パワーグリッドの仕事かなと思っていますので、その意識を改めて社員全員でしっかり持ってやっていきたい」と話しています。