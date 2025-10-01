Ë½ÎÏÃÄÇÓ½ü¾òÎã²þÀµ¡¡»ÍÆü»Ô»Ô¤¬ÆÃÊÌ¶¯²½ÃÏ°è¤Ë
Ë½ÎÏÃÄ¤È¤ÎÍø±×¶¡Í¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ³Â§¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À»°½Å¸©Ë½ÎÏÃÄÇÓ½ü¾òÎã¤¬10·î1Æü¤«¤é²þÀµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¸©Æâ¤ÇÍ£°ìÆÃÊÌ¶¯²½ÃÏ°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç9·î19Æü¤Ë·¼È¯¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
10·î1Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë²þÀµ¾òÎã¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¶¯²½ÃÏ°è¤ÇÍø±×¤Î¤Û¤¦½õ¡¢Ë½ÎÏÃÄ»öÌ³½ê¤Îµ¬À©ÈÏ°Ï³ÈÂç¡¢Ë½ÎÏÃÄ°÷¤Ë¤è¤ëÂ¾¿ÍÌ¾µÁ¤ÎÍøÍÑ¶Ø»ß¤Ê¤É¤¬¿·¤¿¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤ÇÍ£°ì¡¢ÆÃÊÌ¶¯²½ÃÏ°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤ä»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¿¦°÷¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µËÉÈÈ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Ìó50¿Í¤¬·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¶¯²½ÃÏ°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬Ë½ÎÏÃÄ°÷¤ËÍÑ¿´ËÀÂå¤Ê¤É¤ò»ÙÊ§¤¦¤ÈÈ³Â§¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¹»¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¼þ°Ï200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤ÏË½ÎÏÃÄ»öÌ³½ê¤Î³«Àß¡¦±¿±Ä¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÅÔ»Ô¸ø±à¡×¤äÅÔ»Ô·×²èË¡¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°èÆâ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Û¤«Ë½ÎÏÃÄ°÷¤¬Â¾¿ÍÌ¾µÁ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ëÌ¾µÁÂß¤·¤Ê¤É¤â¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°û¿©Å¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎÅ¹¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¶¯²½ÃÏ°è»ØÄê¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢»°½Å¸©·ÙÁÈ¿¥ÈÈºáÂÐºö²Ý¤ÎÃæÂ¼·òÂÀÏº·ÙÉô¤Ï¡ÖË½ÎÏÃÄ¤ò¼Ò²ñ¤«¤éÇÓ½ü¤·°Â¿´¤ËÊë¤é¤»¤ë»°½Å¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¾òÎã¤ÎÍýÇ°¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£