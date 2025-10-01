瀬戸康史、俳優デビュー20周年記念本発売へ 美麗ビジュアルは自ら考案 お渡し会も開催
瀬戸康史の俳優デビュー20周年を記念した書籍『one -瀬戸康史20th Anniversary Book‐』（KADOKAWA）が、12月12日（金）に発売される。
【写真】麗しい 自ら考案したビジュアルテーマで撮影された美麗グラビアほか
■2026年1月にお渡し会も開催！
今回発売が決まった『one -瀬戸康史20th Anniversary Book‐』は、俳優としてキャリアを重ねた、「いま」の瀬戸の内面や表現力を垣間見ることができる一冊。
17歳でデビュー後、ドラマ、映画、舞台など数多くの作品への出演を重ね、俳優としてのキャリアを着実に積み重ねてきた瀬戸のアニバーサリーブックで、エイジレスな美麗グラビアも見どころの一つだ。
「上京から現在までの【景色の変化】」や、「役の色を纏うということ」「瀬戸康史を象るモノ」など、自ら考案したビジュアルテーマでスチール撮影を敢行したとのこと。
また、俳優活動の傍ら取り組んでいるアート活動より、「生み出すということ」をテーマに本書のために描き下ろしたイラストを掲載予定。
さらに、20周年を多角的に振り返るロングインタビューに加え、新進気鋭のアーティストや、かねてから関係性の深いクリエイターとの対談も収録する。
発表に際し瀬戸は「僕は想像し、表現することを20年間ひたすらにやってきました。この本では、今日（こんにち）までの自分を色々なカタチで表現することに挑戦できました」とコメント。
続けて「手に取ってくださった方が写真や絵、言葉から様々なイメージを受け取り、自由に愉しく想像できる本です。たくさんの方に届きますように」と思いをつづっった。
本書の発売を記念し、瀬戸本人が登壇する発売記念イベントが、2026年1月10日（土）に、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで開催決定。1冊券だと「瀬戸から書籍お渡し＋トークショー抽選ひと口」、3冊券だと「その場でサイン＆名前書き1冊＋通常本2冊＋チェキ風カード（3種ランダム）＋トークショー抽選3口」が特典になっている。
トークショーは、イベント当日に抽選で招待。また、瀬戸康史の出身地である福岡のHMV＆BOOKSではパネル展も実施予定だ。
書籍『one -瀬戸康史20th Anniversary Book‐』（KADOKAWA）は、12月12日（金）発売。
