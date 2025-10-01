¡Ö¤¤¤ä¤¡²û¤«¤·¤¤¡×¹ÓÌÚÍ³Èþ»Òà¿å¸Í²«ÌçáÌ¼Ìò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¼ã¤Æü¤ÎÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤Î»Ñ¤â
¡¡½÷Í¥¤Î¹ÓÌÚÍ³Èþ»Ò(65)=º´²ì¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ã¤Æü¤Ë»þÂå·à¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¤ÇÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿½½Ç¯Á°¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¡Ö¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡¡Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö³§¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î¤¸«¤µ¤ó¤âÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£¤â!¡×¤ÈÇ®¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£