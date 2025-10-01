吉田優利が葭葉ルミの結婚を祝福 「これからの2人にもいっぱい幸あれ！です」
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。8月に一般男性と結婚したことを発表した葭葉ルミを祝福し、たくさんの写真を投稿した。
【ランキング】吉田優利は2位！ オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ
「葭葉ルミさん 結婚おめでとうございます」と書き始めると、「私のPayPayのきせかえをいつも楽しみにしてくれている夫婦です笑 これからの2人にもいっぱい幸あれ！です」と祝福のエールを送った。投稿ではクレープを手に頬を寄せ合ったアップの仲良し2ショットや、笑顔がはじける食事風景の短い動画などを公開。そして最後は葭葉と顔は絵文字で隠した結婚相手との2ショットや、楽しそうに歩く2人の後ろ姿も公開した。この投稿にコメントすることは出来ないが、葭葉本人をはじめ宮里藍、米国女子ツアーで活躍する山下美夢有、竹田麗央などの女子プロや大勢のファンから1.4万回を超える「いいね！」がクリックされていた。
