人気アイアントップ10の性能を調査！ 『T250』『i240』『P790』『ミズノプロ M13』はなぜ売れる？【41モデル試打比較】
今年の秋は、人気メーカーから次々と新アイアンが登場している。今回は、売れ筋アイアントップ10がなぜ選ばれているのかを調査した。
【写真】人気アイアントップ10の顔を等倍で比較！性能の5段階評価を大公開
アイアンの売り上げランキングを調べたところ、海外ブランド・国内メーカーともにランクインしているが、特に軟鉄鍛造モデルが多く支持されていることが分かった。これらのモデルを、ギアに精通するプロ、市原建彦に評価してもらった。【アイアン売り上げランキング トップ10】1位 ダンロップ スリクソン ZXi52位 ピン G4403位 タイトリスト T2504位 オノフ フォージド KURO5位 ピン i2406位 テーラーメイド P7907位 ブリヂストン 258CBP8位 ミズノ ミズノプロ M139位 テーラーメイド P8CB10位 ミズノ ミズノプロ M15※矢野経済研究所調べ（9月15日〜9月21日）【1位 ダンロップ スリクソン ZXi5】「軟鉄鍛造なのに飛距離性能が高く、ミスヒットしても曲がらない。ヘッドスピード40m/sのアマチュアが一番飛ばせるアイアンです」【2位 ピン G440】「弾道の高さは全モデル中ナンバーワン。高い打ち出しからさらにスピンが入ってグングン上がります。打球が上がらない人はまずこれを！」【3位 タイトリスト T250】「タイトリストらしいカッコいい雰囲気なのに打ち出しが高い。見た目以上にやさしく、最高到達点も高いのでグリーンで止まります」【5位 ピン i240】「『i230』『i210』より弾道が高く、慣性モーメントも大きい。アスリートモデルというより、幅広い層が使えます」【6位 テーラーメイド P790】「中空アイアンなのに打感がいいのが特徴。打感・スピン量・つかまり・操作性・高さ、すべて80点以上の優等生です」【7位 ブリヂストン 258CBP】「やや大きめのヘッドなのに打感が締まっています。打感はアスリート好みで、弾道と飛距離はアベレージ仕様ですね」【8位 ミズノ ミズノプロ M13】「バランス型ではトップクラスのスピン性能。柔らかい打感も魅力で、リーディングエッジのラインが綺麗で構えやすいです」【9位 テーラーメイド P8CB】「日本のアマチュアが好きなタイプの軟鉄鍛造。絶妙なグースでつかまりも良く、ロフト30度でも飛距離性能が高いですね」【10位 ミズノ ミズノプロ M15】「飛距離性能が高いのにスピンもかかる。ミズノの中で最もターゲット層が広く、初心者から中級者まで使えます」なお、41モデルのアイアンをブレード長とロフト角で4タイプに分類。アイアン選びの参考にしてほしい。★試打リスト【Aタイプ：バランス型】ブレード長 78-81mm ロフト角 28-30度テーラーメイド：P8CBテーラーメイド：P790キャロウェイ：X FORGED MAXピン：i240タイトリスト：T250ダンロップ：スリクソン ZXi5ミズノ：ミズノプロ M-13ミズノ：GH-251 FORGEDブリヂストン：258CBPブリヂストン：242CB＋本間ゴルフ：T//WORLD Vxフォーティーン：TB-5 FORGED【Bタイプ：アスリート型】ブレード長 78mm以下 ロフト角 31度以上テーラーメイド：P7CBテーラーメイド：P770タイトリスト：T100タイトリスト：T150ダンロップ：スリクソン ZXi7ミズノ：ミズノプロ S-1ミズノ：ミズノプロ S-3ブリヂストン：241CB本間ゴルフ:：T//WORLD TOUR Vコブラ：KING TECヨネックス：EZONE CB302 グラファイトハイブリッド鍛造プロトコンセプト：C05TP【Cタイプ：アベレージ型】ブレード長 80mm以上 ロフト角 28-30度キャロウェイ：エリートキャロウェイ：エリートXピン：G440ダンロップ：スリクソン ZXi4ミズノ：ミズノプロ M-15本間ゴルフ：T//WORLD Pxプロギア：PRGR04コブラ：DS-ADAPT MAXプロトコンセプト：C07PC【Dタイプ：飛び系】ブレード長 79mm以上 ロフト角25-30度キャロウェイ：X FORGED MAX STARタイトリスト：T350ダンロップ：ゼクシオプライムヤマハ：インプレス ドライブスターTYPE/Dヤマハ：インプレス ドライブスターTYPE/S本間ゴルフ：T//WORLD Hxプロギア：PRGR03コブラ：DS-ADAPT■解説・試打 市原建彦いちはら・たつひこ／ 1978年生まれ、神奈川県出身。1996年に世界ジュニアで優勝して、翌年プロ転向。2006年の「アサヒ緑健よみうり･麻生飯塚メモリアルオープン」でツアー初優勝を挙げている。◇ ◇ ◇人気アイアンシャフトを調査。関連記事『79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】』で詳細をチェックできる。
