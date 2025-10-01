◇MLB カブス3-1パドレス(日本時間1日、リグリー・フィールド)

カブスの鈴木誠也選手がポストシーズン初戦であるパドレス戦に「5番・ライト」でスタメン出場。5回にソロホームランを放ち、レギュラーシーズンから5試合連続のアーチを見せました。

1点を追いかける5回、先頭で打席に入ると、ニック・ピベッタ投手の4球目ストレートを完璧に捉え、打球はセンタースタンドへ。ポストシーズン1号となる同点弾となりました。

試合後、鈴木選手はベースを回っている時の気持ちについて「とりあえず最高でした。ファンの皆さんの熱気もすごかったし、終始こう、鳥肌が立っているというか、シーズン中に感じられない緊張感だったりとか、すごく楽しんできょうのゲームを終えることができました」と振り返ります。

大リーグ4年目、この日の試合で初のポストシーズン出場となった鈴木選手。「ずっとポストシーズン、ここ3年間ずっと出れなくて、シーズン終わってからテレビで見ることしかできなかったので、すごく悔しい気持ちでずっといて」と心境を吐露。それでも「今年こうやってチャンスをもらえて、みんなで162試合切磋琢磨して、苦しい時も乗り越えてみんなでここまで来れたんで、ほんとに長くこのチームでたくさんやりたいですし、今日勝てたのは、ほんとにうれしいことだな」と話しました。

さらに5試合連発の要因については「なんで自分がここまで打ててるのか正直わかんない」としつつも、「今日のHRはほんとに自分だけの力じゃない、自分が思っている以上の力が出て、周りのみんなに打たせてもらったホームランでもあるんで。すごくうれしいですし、何よりチームが勝ったっていうことが、1戦目を取れたというのがすごく大きいことだと思います」と喜びを表しました。

ワイルドカードシリーズは先に2勝した方が地区シリーズに進むことが出来ます。