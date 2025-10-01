【関東地方】１０月のスタートは「雷雨」に注意

関東甲信地方の上空約５５００メートルには氷点下１２℃以下の、この時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。また、伊豆諸島付近に低気圧があって、北東に進む見込みです。

関東地方南部と伊豆諸島では、上空の寒気や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、１日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。１０月１日（水）、、を、画像で掲載しています。

■【長袖】きのうの昼より５℃ぐらい下がる

きょうの予想最高気温は、きのうと比べ５℃～６℃下がり、２１℃～２２℃の予想のため、半袖では寒そうな一日です。

雨のシミュレーション（３０分ごと）

［予想降水量］

関東地方南部と伊豆諸島では、１日（水）夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる地域が拡大する可能性があります。

１日（水）に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方南部 ４０ミリ

伊豆諸島 ４０ミリ

１日（水）６時から２日（木）６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方南部 ８０ミリ

伊豆諸島 ８０ミリ

【発雷確率】シミュレーション 関東地方全域に『雷注意報』発表

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

夕方にかけて発雷確率が５０％以上のところもあり、大気の状態は不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

【地図で確認】大雨警報・洪水警報の可能性がある地域は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。関東地方とその近県は警報級の可能性【中】がとなっています。気象台から発表される最新の気象情報に注意してください。画像で確認できます。

