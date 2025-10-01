人生いろいろ、家族もいろいろ、幸福の形もいろいろ。近年、「結婚がゴールではない」という声も大きくなりつつあるとはいえ、ゴールインした二人には幸せになってほしいと思うのが人情というものだろう。

そして、そのゴールに到達するまでには、十人十色のドラマがあるのは言うまでもない。目下、幸せに包まれているカップルにエールを送りつつ、出会いから現在までを根掘り葉掘り聞いてみる「令和の結婚事情レポート」。

今回登場していただくのは、7月7日に入籍した、福岡県飯塚市の飯塚オートレースに所属するオートレーサー、北原岳哲（たけさと）さん（29）と、タレントの上川瑠佳（かみかわるか）さん（29）だ。

【写真を見る】すらり美脚も披露 岳哲さんが口説き落とした「美人妻」

選手とイメージガールの交際は……

岳哲さんはモトクロスライダーから転身し、2021年にデビュー。一方の瑠佳さんは22年4月に飯塚オートのイメージガールである5代目「勝利の女神」に就任した。

北原岳哲さん

本来は「勝利の女神」に着任すると、選手のロッカールームへあいさつ回りをするのが通例だが、時はコロナ禍真っ最中のためナシに。お互いに遠くから姿をチラッと見るだけになった。

初めて喋ったのは23年4月。彼の1期後輩の新人選手らとのトークショーで九州各地を回った瑠佳さん。初日の夜の会食後、集団で岳哲さんとビデオ通話することに。部屋の明かりを消して寝転んでいた彼と、会食でテンションの高まった瑠佳さん側3人との通話は2時間にわたって続いた。

これをきっかけに話をするようになった5月、瑠佳さんが彼をカフェに誘ったが、特に彼を誘おうと事前に計画していたわけではなかったそうだ。

「近くの気になるカフェに友達を誘ったら断られて。インスタで彼が近くにいると分かって」（瑠佳さん）

彼は突然の誘いに戸惑うも、お茶をしながらオートレースのことを熱心に聞いてくる彼女に「すごく興味を持って仕事をしてくれているな」と好感を持った。

その後、何度か食事をし、彼は好意を強める。8月18日に初優勝した彼に瑠佳さんがインタビューしたことも。それから彼は何度か交際を打診しようとしたが、そのたび「うまくかわされた感じ」。そこで夏が終わる頃、かわされないようにLINEで「俺の彼女になって」と申し込んだ。

ところが彼女は既読無視。「今言うかな〜。しかもLINE？」との疑念以上に「選手とイメージガールの交際はダメ」と思い込んでいた。彼が「終わったな」と思ったのもむべなるかな。

瑠佳さんの心を動かした言葉

数日後に「今は仕事が一番。選手とは付き合えません」という丁重なお断りのLINEを。彼は「しゃーないね。友達でいいからご飯行こう」と切り替えたが、彼女は揺れた。恋愛対象と見ていなかった彼に告白されたことで、それまでの優しさが理解できたのだ。

それからほどなく、彼がドライブへ誘ったのは志賀島（しかのしま）の金印公園。そこで彼女から「返事してなかったんだけど付き合おう」。彼は驚きつつも「あ、いいならぜひ」と無論快諾。彼女のお断りの言葉はこの際なかったことになった。

交際を始めてからも瑠佳さんには、選手と付き合うことに迷いがあった。が、ある時、彼が「そんな軽い気持ちで付き合っていないよ。瑠佳ちゃんの生活に責任を持つから」ときっぱり。そんな姿勢に瑠佳さんも覚悟を決めた。

誕生日にプロポーズ

彼は、今年3月の彼女の「勝利の女神」卒業を見据え、彼女の誕生日、1月23日にプロポーズすることを計画。コートのポケットに婚約指輪を忍ばせ、日本料理店へ。

誕生日のプロポーズが望みだった彼女は、手ぶらの彼に「今日はないんだ」と落胆した。食後にバースデープレートが供され、その様子を左手のスマホで動画に収める彼。「何で勝手に撮ってるの」と不機嫌になる彼女。その瞬間、彼が右手で取り出したのが指輪だった。「いつもありがとう。これからもずっと一緒にいて」。瑠佳さんの大きな目からボロボロと涙が。

すっかりオートレース通になった彼女は、出走表を見て「今日はイケそう」と思いつつ「落車は一瞬。けがをせず活躍を続けて」と願う。来年2月予定の挙式に向けて「ランクも上がってきたし、結果にこだわり全力で」と岳哲さん。今も彼女が彼の「勝利の女神」であることに変わりはない。

「週刊新潮」2025年10月2日号 掲載