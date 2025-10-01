26歳の美人タレントが男性陣から大バッシング。あやなの行動に、スタジオのMC陣も驚く一幕があった。

【映像】大バッシングされた26歳美人タレント

ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

男子部屋でマネーキャッチャーの予測をするまさお（24歳／経営者）といぶき（24歳／YouTuber）。いろんな男性に好意を示すあやな（26歳／タレント）について「男は手玉に取れるものと思っている気がする」「目が合ったら瞳に自分が映るけど、違うの。諭吉が映ってるの」と容赦なく話すいぶきに、スタジオのMC陣は「言い過ぎ」「ボロボロに言うじゃん」とドン引きしていた。

そしてその夜、あやなはたつや（21歳／俳優）に誘われ2ショットへ。あやなは昨夜たつやがさくら（28歳／元アイドル）にキスしようとしたことを聞いたと明かし「それ聞いて本当に悲しかった」「嫉妬してるから、今標準語なんです」とかわいく好意をアピールした。そして「いぶきと俺でどんな感じなの？」と尋ねるたつやに「比べる必要ないかな」と答え「昨日（いぶきに入れた）ラブコインはただのコインだったって感じ」と言うあやな。

そんなあやなの立ち回りを見たスタジオの山本は「そっかぁ…マネーかあやな」と“お金目当て”を予測し「女同士で話す時も男の子と話す時も都合がよすぎる」と指摘した。それに対し、とうあもあやのを「八方美人っぽい。みんなにいい顔して」とコメント。山本も頷き「それがもし悪気がなかったとしたらやめた方がいい」と、あやなが全方位から疑われる展開になっていることに苦言を呈した。