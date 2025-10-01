◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-2中日（9月30日、東京ドーム）

巨人の田中将大投手が日米通算200勝を達成。小学生の頃からの幼なじみである坂本勇人選手がその偉業達成を祝福しました。

「おめでとうしかないですね。アメリカに行って、ヤンキースで長くやっていたんで、僕らには分からないくろうもしてきたと思うので、本当にとりあえずおめでとうと言いたいですね」

2人が初めて会ったのは小学校1年生の時。昆陽里（こやのさと）タイガースという少年野球チームでした。「僕が入って、ちょっとしてすぐ（将大が）入ってきた。小学生の頃から体は大きい方でしたね。走るのは遅かった、僕の方が速い（笑）」と笑った昔を思い出して笑った坂本選手。この頃はキャッチャーを務めていた田中投手がよく“プロレスごっこ”をしていたのを覚えているとか。

「（小学生の頃一緒にプレーしたのは）すごい自慢の一つですね、僕の」

そして24年の時を経て、再び巨人でチームメートとなった2人。ともに2軍で過ごした時期もありました。

「結果もね、お互いなかなか出なかったりしているんで、そういう会話はしましたけど･･･絶対、弱い部分は一度も見せたことがないので、さすがだなと思ってます」

そして、達成された200勝。達成の瞬間は自分のことのように喜び、笑顔を見せた坂本選手。整列したときに照れたようにベンチから出てきて、花束を手渡すとがっちりとハグ。小学校の幼なじみが2000安打と200勝で名球会入り、と球史に名を残すことになりました。