虎バン主義を掲げるABCテレビは、プロ野球の頂点を決める『SMBC日本シリーズ2025』の進出をかけた大一番、「2025 JERA クライマックスシリーズ・セ ファイナルステージ」の第1戦を、2025年10月15日（水）に地上波にて生中継する。

セ・リーグの覇者・阪神タイガースが、ファーストステージを勝ち上がってきたチームを迎え撃つ本ステージ。アドバンテージを持つタイガースが、“アレ”を目指してスタートを切る重要な初戦だ。ABCテレビはこの火ぶたを切る一戦をお届け！

■放送概要

放送日時： 10月15日(水) 午後6時16分～8時54分 生中継 （関西ローカル）

出演：

＜解説＞矢野燿大、糸井嘉男

＜実況＞北條瑛祐(ABCテレビアナウンサー)

＜リポーター＞高野純一(ABCテレビアナウンサー)

HP： https://www.asahi.co.jp/tigers/

HP(虎バン主義。)： https://www.asahi.co.jp/toraban/