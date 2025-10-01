「ラブライブ！サンシャイン!!」渡辺曜役などで知られる声優で、女性声優ユニットAqours（アクア）メンバーの斉藤朱夏が1日までにX（旧ツイッター）を更新。所属事務所を退所したことを報告した。

斉藤は「このたび私、斉藤朱夏は約13年間お世話になりました有限会社ホーリーピークを退所致します」と報告。

「幼い頃から想っていた 歌って踊れる人になりたい! 人前にたって元気を与えたい!という気持ちを事務所の方々に話した始まりを今も鮮明に覚えています。右も左もわからない私にお芝居のことだけではなく、人として大切なことをたくさん教えてくれました。長い期間ずっと支えてくださったからこそ自由に前へ前へと走ってこられました」と振り返った。

続けて「悩んでる時にはそっと背中をおしてくれたり寄り添ってくれたり、どんな時も傍にいてくださったスタッフの皆様には、心より感謝しております。そして、いつも支えてくださるファンの皆さま 本当にありがとうございますっ。キミが“朱夏は朱夏のままでいいんだよっ”と伝えてくれたから 私のままでいいんだ! と思って、私らしく走ることができてます。本当にありがとう」と事務所関係者やファンに感謝。

「これからも、ファンの皆さま、関係者の皆さまへの感謝を忘れずに、『私らしく』精進してまいります」と意気込みをつづり、「今後とも温かいご声援をいただけますと幸いです」と呼びかけた。