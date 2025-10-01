藤本美貴「唯一泣いた」人生最大の大ピンチ明かす　解決法は「お金を払うことにした」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

9月30日（火）に放送された同番組では、「ママ・パパの大ピンチずかんスペシャル」と題し育児の“大ピンチ”を特集した。

藤本が「唯一泣いた」という、人生最大の大ピンチとは…。

【映像】「泣いたんだ、夜」ミキティが明かした人生最大のピンチ

番組では、街のママ・パパに聞いた育児のピンチを紹介。藤本と横澤も子育てにおけるピンチを自作のイラストで発表した。

すると藤本が「自分の人生最大のピンチといえば…」と口を開く。そして明かしたのが「子どもの勉強がわからなくなったこと」だった。

これには横澤も「ああ、教えられない？」と大きく共感する。

「本当に唯一それで泣いた」と続けた藤本。それは子どもが小学4年生のときだと笑いながら明かすと、横澤は「4年生か〜。1回壁来ますね」と理解を示した。

藤本は「もうわからなかった、私には」と諦めたように語る。そして、その夜は泣いてしまったという。

「答えを見ても、何がなんだかわからない。どうにもできなかったから悔しかった」と心情を明かし、「どうにもできないの」とお手上げだったようだ。

そして「だからもうお金を払うことにした」と語ると、「外注。塾です」と勉強は塾の先生に任せることにしたと明かした。