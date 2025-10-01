

「財政再建と減税の両立」に成功した松平定信。今こそ彼に学ぶときかもしれません（写真：muroro／PIXTA）

松平定信が行った「七分積金」制度とは

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」でも描かれるように、田沼意次は「積極財政」派、松平定信は「緊縮財政」派と対照的に描かれることが多い。本当のところは果たしてどうだったのか。『未完の名宰相 松平定信』著者の大場一央氏が、その実像に迫る。

「積極財政の田沼」vs.「緊縮財政の定信」？

「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では田沼意次が退場するにあたり、武士の中では低い身分出身の田沼と、生まれつき高位の反対派とが対置され、田沼が庶民に近いことが暗示されている。





それは田沼が積極財政を推し進め、庶民の生活にとっては良い影響を与えていたという、最近の論調と結びつくものであり、蔦屋重三郎が田沼を支持する根拠となる。

ひるがえって定信の改革は財政再建にこだわって景気を悪化させ、庶民を苦しめたという話も予感させるものである。

果たしてそれは本当だろうか。両者の経済政策について見てみたい。

田沼はその出自が紀州藩士であったこと、親子二代で吉宗に仕えていたこともあり、吉宗の「享保の改革」を踏襲している。

享保の改革は支出削減のための「倹約令」、年貢増徴をねらった「新田開発」、事実上の増税となる「定免法」、諸大名から米を徴収する「上げ米」、貨幣の純度を上げるための「元文の改鋳」、市場に介入するための「株仲間」公認、金銭貸借訴訟を放棄する「相対済令」が主軸となる。

要するに、政府支出を限りなく切り詰め、公共投資以上の増税によって収入を増やし、物価を下落させて相対的な米の価格上昇を引き起こし、大商人を優遇して高利貸しを黙認することで、徹底した財政再建をねらった政治であった。

田沼も基本的にこの路線を継承する。田沼の出した倹約令は前後通算14年続き、吉宗の時よりもさらに厳しさを増している。

また、「印旛沼・手賀沼干拓」、「蝦夷地（現・北海道）開拓計画」を構想し、大規模な新田開発を推し進めようとした。

他に「南鐐二朱銀」を改鋳して出目（貨幣の純度を下げることで差益を得ること）を獲得し、株仲間をあらゆる業界に結成させて、業界統制を行った。

さらに大商人から「御用金」と称して資金を供出させ、それを元手に米相場に介入することで米の値段を高め、幕府の財源を増やそうともしている。

そして、全国の大名たちに対し、災害時などの被災地救援となる「拝借金」を停止し、一方で利息つきの融資、「公金貸付」を行おうとした。

こうした施策を行う中、田沼は、頭打ちとなった米収入を財源とするよりも、むしろ金銭を直接徴収する方が効率的だと考えついた。そこで、株仲間をあらゆる業種に拡大して「運上・冥加」という名目で金銭を納めさせたのである。

吉宗は株仲間を公認することで諸物価を操作するよう命じ、米価上昇を目指したのだが、田沼はさらに全国津々浦々に株仲間をつくらせ、村々の生活まで商行為に組み込むことで、金銭収入を増やそうとした。

財政再建と民営化の功罪

これに加え、田沼は新規事業を起こし、金銭収入を拡大しようと考えた。とはいえ、まったく新しい事業を考えつくことは難しいため、大商人たちに事業計画を提出させ、見返りに委託発注するという形をとった。

また、これまで地域や村ごとに行われていた各種労役を商人に委託し、かわりに手数料を住民から取ることを許可した。

要するに、あらゆる生産過程、流通過程に介入し、中継ぎを増やしてマージン（差益）を取ろうとしたのである。

つまり田沼の政治とは、経済の拡大に順応して金銭収入を財政の軸に据え、大商人を優遇しながら、財政再建と民営化を同時並行で推し進めたと見るのが妥当であろう。

こうした一連の施策の結果、事業委託によって「中抜き」し放題となった大商人の景気は良くなったものの、むりやり「手数料ビジネス」に組み込まれた地方は貧困の極みに達し、全国で行方不明者140万人という荒廃が起こった。

都市部でも労働人口の過剰供給から浮浪者が増加し、需要高騰による物価上昇に伴って中小の商工業者の破産が相次ぎ、その日暮らしの非正規雇用者の数が激増する。

「中抜き」が横行した結果、税収は思ったほど上がらず、田沼政権末期には幕府の準備金はほとんど底を突き、次年度の支出支払いが不可能となった上、さらに浅草に貯蔵されていた緊急用の米穀を全て金に換えていたため、「天明の大飢饉」の被害を甚大化させた。

つまり、幕府が財政再建のためになりふりかまわない富の集積に走った結果、全国的な経済格差が激しくなり、国家の枠組みそのものが崩れ始めたのである。

松平定信の「中間層」保護育成政策

田沼と癒着した大商人は役者や遊女のパトロンとなり、彼らが利用する高級料理屋や出版業者にも大金が流れるが、いわゆる「トリクルダウン」は起こらない。

頽廃的になっていった一般大衆は、官能を刺激する芸能や料理などで一時的な昂揚を体験し、社会批判を面白おかしく行うメディアに同調して鬱憤を晴らす。

金回りの良い富裕社会に足を置きながら、一方で貧困に苦しむ大衆の代弁者を自認する。それが蔦屋重三郎の守ろうとした「田沼の風」であった。

これに対し、幕府に見切りをつけた地方の諸大名は、独自の藩政改革を実行し、その波は全国に波及して地方の独立性を強めていく。こうして登場したのが松平定信であった。

定信の行った「寛政の改革」はこの文脈で考えなければならない。つまり、定信が目指したのは、格差社会の解消と地方の再生による「中間層の保護育成」であり、それに必要な各方面の政策が展開されたのである。

寛政の改革は莫大な内容が多岐にわたっているため、整理しつつ理解する必要がある。

まず行われたのは、食料備蓄体制と国民所得上昇をねらった「囲米」「囲籾」「七分積金」である。「囲米」「囲籾」とは幕府から提供された米穀を原資とし、低利貸付によって貧困に苦しむ人々に供給するものである。

これは低利であることから返済が容易であり、回収分も貸付に回すことで、長期的に貯蔵量を増やしつつ、米余りによる市場価格の変動を抑制することが可能である。

一方で、余剰分の米を市場で売却して金銭に換え、設備投資や運営費を賄うこともでき、独立した経営を可能とする。これにより、緊急時の食糧供給はもちろんのこと、余剰金貸付を通じた農民や中小事業者の保護育成を図るのである。

この結果、全国で40万石にものぼる食料備蓄体制が整った。

大都市江戸は農民がほとんどいないため、独自のシステムがつくられた。それが「七分積金」である。

これは江戸に存在する1600余りの「町」ごとの予算を37項目にわたって整理させ、浮いた資金の7割を積み立てに回し、2割を還付、1割をその他予備費に回すというものである。

積立金は低利貸付によって資産運用され、中小事業者支援を筆頭に、独居老人や寡婦といった社会的弱者の生活支援に充てられた。これも長期運用益を米の買い付けに回し、江戸の食料備蓄体制を完成させた。

定信は「七分積金」を庶民の資産と定義して幕府が手をつけることを禁じたため、幕末まで約170万両（8000億円）に達し、渋沢栄一（1840〜1931年）が切り崩して近代化の資金とするまで、江戸の庶民金融を支え続けたのである。

財政再建と減税の両立に成功

食料備蓄体制と国民所得上昇を合体させた定信の経済政策は、いきおい中小事業者を活気づけることとなり、また農村の生活再建を推し進める結果となった。

これに連動して定信は、田沼が行おうとした「公金貸付」を行うが、田沼が増税によって全国の庶民から徴収した金を諸大名に貸し付けようとしたのに対し、定信は田沼と癒着していなかった大商人に資金を拠出させ、それを低利で大規模に貸し付けつつ、利益を全て公共事業に投下することとした。

こうした金融政策を背景として、関東近郊を起点として大規模工場を建設させ、農業と商業、工業がバランス良く整った農村再生を目指すのである。

今も残る野田（現・千葉県）の濃口醤油、流山（現・千葉県）の本みりんなどは、この時発明されたものである。

また、地方から都市に流れる人口が減少し、相互につながる地方経済圏が生まれていった。

経済政策の総仕上げとして、定信は業務の引き継ぎやマニュアル化を徹底し、予算制度を細密化した。

かくして新規増税を行うどころか事実上の減税と財政出動による経済復興に成功し、田沼時代に底を突いた幕府の準備金を100万両まで増やすことに成功したのである。

定信の「倹約令」は吉宗や田沼のそれと異なり、独自の意図を持って発令されている。

前回記事にも紹介した通り、それは「金と米を散らすため」、すなわち政治システムの合理化で浮いた資金を民間に放出することが目的であった。

もう一つは「倹約と不意の出費を分けられるのが本当の倹約である」というように、急な出費に備えて常に一定額を貯蓄できるよう、出費をコントロールすることに主眼があった。

これを個人レベルで行わせるということは、いわゆるマネーリテラシーを身につけさせるためであり、「宵越しの銭は持たぬ」式の消費文化を克服するためのものであった。

したがって定信は国民の平準的生活モデルを「常格」として定め、それに必要な所得を割り出し、所得上昇が達成されるまで財政出動し続ける一方、庶民にもみずからの生活設計と資産管理を求めたのが、「倹約令」なのである。

こうした「倹約」の考えは後に二宮尊徳（1787〜1856年）の「報徳仕法」として農村の資産運用法に改良されたほか、明治になると安田善次郎（1838〜1921年）の「勤倹分度」として派生し、貯蓄率が高く不景気に強い日本人の経済観念を育成した。

彼らはこれを松平定信や朱子（1130〜1200年）から学んだと述べているが、定信の経済政策もまた、朱子の「朱子社倉法」や『大学章句』を独自に研究して応用したものであり、朱子学が現実に活用された結果だったのである。

庶民に寄り添う定信と反発する特権階級

このように、定信の経済政策は決して理念先行型で非現実的なものではなかったどころか、徹底して庶民に寄り添い、現代まで続く日本人の経済観念を形づくっている。

ただ、その政策によって一番被害を被ったのが、田沼時代に栄華を極めた大商人と、その恩恵を受けた芸能、メディア関係者であった。

このことが定信に対する激しい批判となり、また「倹約」の思想が浸透しきっていない都市民の反発を生むこととなったのである。

（大場 一央 ： 中国思想・日本思想研究者、早稲田大学非常勤講師）