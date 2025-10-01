12月12日に公開されるA24製作映画『エディントンへようこそ』の本ポスタービジュアルが公開され、監督を務めたアリ・アスターの来日が決定した。

第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に招待された本作は、暴力、陰謀論、SNSの暴走がすべてを焼き尽くす“炎上スリラー”。『ジョーカー』でアカデミー賞主演男優賞を受賞し、前作『ボーはおそれている』に続くアスターとのタッグとなるたホアキン・フェニックスが主演を務めた。

共演には、『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』のペドロ・パスカルをはじめ、 『ラ・ラ・ランド』のエマ・ストーン、『エルヴィス』のオースティン・バトラー、『イエローストーン』シリーズのルーク・グライムス、トニー賞受賞のディードル・オコンネル、『ブルー・ストーリー』でのマイケル・ウォードらが名を連ねている。

物語の舞台は2020年、ニューメキシコ州の小さな町、エディントン。コロナ禍で町はロックダウンされ、息苦しい隔離生活の中、住民たちの不満と不安は爆発寸前。保安官ジョー（ホアキン・フェニックス）は、IT企業誘致で町を“救おう”とする野心家の市長テッド（ペドロ・パスカル）と“マスクをするしない”の小競り合いから対立し「俺が市長になる︕」と突如、市長選に立候補する。ジョーとテッドの諍いの火は周囲に広がっていき、SNSはフェイクニュースと憎悪で大炎上。同じ頃、ジョーの妻ルイーズ（エマ・ストーン）は、カルト集団の教祖ヴァーノン（オースティン・バトラー）の扇動動画に心を奪われ、陰謀論にハマっていく。

公開されたポスタービジュアルには、小さな町の選挙戦を舞台に、暴力、SNS、陰謀論に翻弄、狂気と混沌の渦へと引きずり込まれていく、保安官ジョー、市長テッド、ジョーの妻ルイーズ、そしてカルト教祖ヴァーノンの4人の姿が捉えられ、「この町で正しいのは俺だけだ」というキャッチコピーが添えられている。一見ポップなオレンジ色に燃え立つ背景は、まさに危険な“炎上”の境界線に立つ彼らを象徴している。

そして、本作が第38回東京国際映画祭のガラ・セレクション部門に正式出品されることが決定。それにあわせて、アスター監督が『ボーはおそれている』以来、2年ぶり3度目の来日を果たす。アスター監督はジャパンプレミアにも登壇予定。日程、詳細などは後日公式SNSにて発表される。（文＝リアルサウンド編集部）