BE:FIRSTの新曲「Stay Strong」が、JUNONが出演する12月5日公開の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の主題歌に起用される。

本作は、2021年にマガジンポケットで連載がスタートした同名の漫画が原作。監督を萩原健太郎、脚本を政池洋佑がそれぞれ務める。

本楽曲は、SKY-HIとともに、音楽プロデューサー Yaffleが共同プロデュース。重厚なストリングス、ギター、ドラムをオーケストレーションし、新たなサウンドスケープを描き出す、エクスペリメンタルかつスケール感あふれるサウンドに仕上がっている。

また、JUNON自身が作詞にも参加。〈勝ちか負けだけが正義なんじゃない〉、〈その先に強さがある 守るものを見失うな〉、〈自分を曲げるな 目を逸らすな〉といったフレーズに、映画が描くストーリーやメッセージが力強く反映されている。BE:FIRSTの持つ表現力を象徴する、力強さと繊細さを兼ね備えたボーカルが響き渡り、作品の世界観を凝縮したエモーショナルな一曲となっている。

なお、本楽曲は10月29日にリリースされる初のベストアルバム『BE:ST』に新曲として収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）