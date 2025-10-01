ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ<2354.T>が大幅続落している。９月３０日の取引終了後に発表した８月中間期連結決算で、売上高９６億６５００万円（前年同期比４．１％減）、営業利益６億４３００万円（同１９．３％減）、純利益４億４１００万円（同２１．１％減）と２ケタ減益となったことが嫌気されている。



ビジネスＤＸの推進・構築や新たな顧客開拓、案件獲得などでＥＲＰソリューションは伸長したものの、健康保険者向けシステム構築の案件終了と移動体通信事業者向け開発の減少が響いた。また、前年度の受注減により物流ＤＸも振るわず減収減益を余儀なくされた。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高２００億円（前期比０．３％増）、営業利益１６億円（同１３．６％増）、純利益１１億５０００万円（同１０．７％増）の従来見通しを据え置いている。



