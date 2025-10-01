【カスハラ】「売れるために言ってあげてんだよ。お礼を言いなさい」度を超えた暴言、終わらない要求に疲弊【作者に聞く】
ネチネチ絡んでくる人、お説教をしてくるなど著しい迷惑行為のことをカスタマーハラスメント、略して「カスハラ」と言う。クレームとカスハラの違いについて説明すると、クレームはサービスの不満や改善点を言うことで、カスハラは顧客の個人的な行動や感情で行われることだ。今回は感情のままにスタッフに暴言を吐いたり、迷惑行為をするタジマオオカ(@pu92yu)さんの「かすはら物語」をお届けしよう。
販売員のタジマオオカさんは、接客中に「汚い顔でモノを売るな」「売れるために言ってあげてんだよ。お礼を言いなさい」など、度をこえた暴言や理不尽な要求を浴びせられるカスハラ被害を経験してきた。初対面の相手からなぜここまで言われなければならないのか疑問を抱きつつ、カスハラ問題の根深さを実感する。
サービス業に従事する作者のタジマオオカさんに、本作を描いたきっかけについて伺うと、「接客が好きでサービス業を続けていますが、『これは、自分とその周りにだけ起こっている出来事なのかな？』とずっと思っていた疑問を形にしたような感じです」と語ってくれた。また、カスハラにあいやすい人の特徴については、「たとえば、ちょっとしたことを聞きたいとき、声をかけにくい雰囲気の店員さんとかけやすい店員さんがいると思います。周囲を見ると、後者の方が絡まれやすい傾向にあるかなとは感じます」と話す。最後に読者に向けて、「漫画を読んで下さったことに対して、お礼をお伝えしたいです。本当にありがとうございます。そして、少しでも何かを感じていただけたらうれしいです」とメッセージをくれた。
接客の現場で積み重なる葛藤や苦悩をリアルに描いた、タジマオオカさんの「かすはら物語」。ぜひ読んでみてほしい。
■取材提供：タジマオオカ(@pu92yu)
