ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地ドジャースタジアムでのレッズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に先制アーチを放った。

MLB公式のサラ・ラングス記者は、大谷が樹立した新たなメジャー記録に注目を寄せている。

■剛腕グリーンを初回に粉砕

両チーム無得点の初回、ドジャースの先頭打者で打席に入った大谷は、相手先発ハンター・グリーン投手と対決。

球界屈指の剛腕が投じた4球目100.4マイル（約161.5キロ）のフォーシームを鮮やかに振り抜くと、角度21度、速度117.7マイル（約189.4キロ）で放たれた打球は、満員の本拠地右翼スタンドへ飛び込む飛距離375フィート（約114.3メートル）の先制アーチとなった。

ラングス記者のXによると、大谷の一打は「スタットキャスト導入の2015年以降、ポストシーズンを含めた試合で『100マイル超えの投球を打った本塁打』の中で史上最速の打球速度になった」という。これまでの最高記録113.7マイル（約183.1キロ）を大幅に更新した。