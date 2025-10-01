11時の日経平均は537円安の4万4394円、ＳＢＧが78.79円押し下げ 11時の日経平均は537円安の4万4394円、ＳＢＧが78.79円押し下げ

1日11時現在の日経平均株価は前日比537.66円（-1.20％）安の4万4394.97円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は70、値下がりは1527、変わらずは15と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は78.79円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が48.99円、ＴＤＫ <6762>が24.24円、リクルート <6098>が21.92円、日東電 <6988>が16.84円と続いている。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を20.30円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が13.64円、大塚ＨＤ <4578>が12.53円、ダイキン <6367>が9.76円、第一三共 <4568>が6.26円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は医薬品、その他製品の2業種のみ。値下がり1位は銀行で、以下、不動産、その他金融、証券・商品、保険、倉庫・運輸と並ぶ。



※11時0分5秒時点



株探ニュース

