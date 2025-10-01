卓球のWTTチャイナスマッシュ女子シングルス2回戦で世界ランキング11位の橋本帆乃香が圧巻の勝利を収め、中国に衝撃が走っている。

9月30日の2回戦で同39位の香港のエース・杜凱栞と対戦した橋本は、第1ゲームを11-0と1点も許さずに奪うと、第2、3ゲーム（11-4/11-1）も圧倒。試合を通じて相手に5ポイントしか与えず、試合時間わずか14分でストレート勝利を収めた。

中国のSNS・小紅書（RED）では橋本の試合について、「このスコアは恐ろしい」との投稿があった。投稿者は公式スタッツを引用して、橋本のサーブ時ポイント獲得率が驚異の94．74％に上ることを紹介した。

中国のネットユーザーからは「完全に実力が違った」「（杜は）5点しか取れないとは」「何て残虐な」「第3ゲームも橋本がわざと1ポイントを与えたからな」「あわや11-0が2回」「（杜は）なすすべなしだな」「もう（杜が）悲惨でかわいそうになってくるレベル」「カットマンの試合が14分って、誰も信じないぞ」「橋本は本当にすごい」といった声が上がった。

橋本は次の3回戦で同5位の中国の王芸迪（ワン・イーディー）と対戦する。王は格上だが、今年7月のUSスマッシュでは橋本が王からストレート勝ちを収めた。また、8月のヨーロッパスマッシュでも、橋本が王をゲームカウント3-1で破っている。

橋本との3度目の対戦が決まった王はインタビューで「橋本選手とまた対戦できることは光栄。（これまで2連敗しているが）中国のことわざで『事不過三（同じことを3度繰り返してはならない）』と言われるが、それが自分に起きてほしいと思う。でも、これは2人が勝利を奪い合うものなので、やはりしっかりと準備をして、自分がうまくいかない部分を克服したい。私にとってこれは学びと成長だと思う。これまでの2回の対戦と、（橋本に勝利した）莎莎（孫穎莎）と曼碰（王曼碰）の戦いから学んで、心を落ち着けて試合に臨みたい」と語った。（翻訳・編集/北田）