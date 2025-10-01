僕と、君と。ひとりでもふたりでも暖まれる「変形」ファンヒーターで
足元からの暖かさ、心地よさを。
いやぁ…日本の夏暑すぎません？ でも、残酷なこと言いますがもう10月。あっという間に冬が来ますよ。
極端なんだよぅ、もう日本には夏と冬しかないんじゃないか…。
なんて地球に愚痴も言いたくなりますけど、備えねば。
僕はこの冬、こんな暖房もいいなぁって思っています。冷える足元から温めてくれるアイリスオーヤマの「ツインセラ」。なんと変形するセラミックファンヒーターです。
閉じて、開いて、角度を付けて。3Way
閉じると対面で、開くと横並びで、角度を付けてあっちとこっちで。
みたいに、人と人との位置に合わせてベストな角度で温まることができるってわけ。今までこんな柔軟な暖房器具ってなかったのでは？
天板部には取っ手付き。重量も1.9kgと牛乳パック2つ分くらいなので、ヒョイコラと好きな場所に持っていけるのもいいですねー。
最大出力は1200W。セラミックファンヒーターはエアコンや石油ストーブと違って、部屋全体を温めるには時間がかかるので、スポット暖房的に使うといいですね。
アイリスオーヤマ セラミックヒーター ツインセラ
14,801円
価格はAmazonで1万4801円でした。
僕だけ暖まりたい。僕と君で暖まりたい。
そんなひとりとふたりの時間のお供に、ちょっとロマンチックじゃないか、これは。
Source: アイリスオーヤマ