◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦 ドジャース―レッズ（2025年9月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9月30日（日本時間10月1日）、本拠でのレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者弾を放ち、チームを勢いづけた。

初回からいきなり大谷が存在感を見せつけた。カウント2―1から相手先発・グリーンの100.4マイル（約161.6キロ）を完璧に捉えると、打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、角度21度の痛烈なライナーが一気に右翼席に突き刺さった。飛距離は375フィート（約114.3メートル）。大熱狂の中、ダイヤモンドを一蹴し、ベンチに戻ると笑顔がはじけた。

これまで本塁打を打った球で最速だったのは、スキーンズ（パイレーツ）、デュラン（当時ツインズ）の100.1マイル（約161.1キロ）だったが、この1球は大谷が本塁打した球でレギュラーシーズン、PS、オールスター、オープン戦含めて過去最速となった。

先頭打者アーチの本塁打ボールを運良くゲットしたのは、カリフォルニア州パサデナ在住のメイソン・シンガーくん（9）だ。母・モニカさんとともに観戦し、「ボールがこっちに飛んでくるのが見えたから、席を立って走ったんだ。『こっちに来る！』って思って、地面に落ちたのを見つけて拾ったんだ。掴んで、持ち上げて、ボールを手にした瞬間、すっごくうれしかった」ととびきりの笑顔でボールを披露した。

大谷の背番号「17」のユニホームを着用したシンガーくんは「ずっと前から」と大の大谷ファン。「3月に日本まで行って開幕戦を見たんだ。そのときにユニフォームを手に入れたんだよ」と今年3月には来日観戦もしたと明かし、楽しかった思い出として「たぶん、スタジアムに行ってユニフォームを手に入れたことかな！」と笑った。

そして「僕も野球をやっていて、キャッチャーをしてるんだ。オールスターチームにも選ばれたんだ！。大谷は僕の一番好きな選手。ピッチャーとしてすごくいいし、バッターとしてもすごくいい。ホームランをたくさん打つのを見るのが大好きなんだ」と目を輝かせながら大谷愛を語った。