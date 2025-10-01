【きょう】都民の日、東京都「入園料・観覧料等が無料になります」【施設一覧】
きょう10月1日は「都民の日」。東京都はこれを記念し、一部施設の無料公開や記念行事を行っている。対象施設をまとめた。
【画像】無料となる施設（動物園・植物園の対象施設）
■入園料・観覧料等が無料となる（開園・開館の時間中）
●庭園 混雑時、入場制限あり
・浜離宮恩賜庭園 電話 03-3541-0200
・小石川後楽園 電話 03-3811-3015
・旧岩崎邸庭園 電話 03-3823-8340
・清澄庭園 電話 03-3641-5892
・殿ヶ谷戸庭園 電話 042-324-7991
・旧芝離宮恩賜庭園 電話 03-3434-4029
・六義園 電話 03-3941-2222
・向島百花園 電話 03-3611-8705
・旧古河庭園 電話 03-3910-0394
●動物園・植物園 混雑時、入場制限あり （※は入場制限なし）
・神代植物公園 電話 042-483-2300
・恩賜上野動物園 電話 03-3828-5171
・井の頭自然文化園 電話 0422-46-1100
・東京港野鳥公園※ 電話 03-3799-5031
・多摩動物公園 電話 042-591-1611
・葛西臨海水族園 電話 03-3869-5152
・夢の島熱帯植物館 電話 03-3522-0281
●美術館・博物館等 混雑時、入場制限あり
・江戸東京たてもの園 電話 042-388-3300
・東京都美術館（企画展「大地に耳をすます 気配と手ざわり」） 電話 03-3823-6921
・東京都庭園美術館（庭園、建物公開展 「建物公開2024 あかり、ともるとき」） 電話 03-3443-0201
東京都写真美術館（収蔵展「TOPコレクション見ることの重奏」、「いわいとしお×東京都写真美術館 光と動きの100かいだてのいえ」） 電話 03-3280-0099
・東京都現代美術館（常設展「MOTコレクション」） 電話 03-5245-4111
■施設の使用料が無料となる（開館の時間中）
・京浜島勤労者厚生会館（「テニス、卓球、バドミントン」個人・1時間のみ） 電話 03-3790-2491
■記念行事を実施する
・東京都水の科学館
子どもサイエンスチャレンジ「表面張力」について体験／記念品配布
時間：9時30分〜17時00分（入館は16時30分まで）
電話 03-3528-2366
・奥多摩 水と緑のふれあい館
小河内ダムに関するビデオの上映
時間：10時00分〜16時00分
電話 0428-86-2731
・東京都虹の下水道館
記念品配布
時間：9時30分〜16時30分（入館は16時00分まで）
電話 03-5564-2458
【画像】無料となる施設（動物園・植物園の対象施設）
■入園料・観覧料等が無料となる（開園・開館の時間中）
●庭園 混雑時、入場制限あり
・浜離宮恩賜庭園 電話 03-3541-0200
・小石川後楽園 電話 03-3811-3015
・旧岩崎邸庭園 電話 03-3823-8340
・清澄庭園 電話 03-3641-5892
・旧芝離宮恩賜庭園 電話 03-3434-4029
・六義園 電話 03-3941-2222
・向島百花園 電話 03-3611-8705
・旧古河庭園 電話 03-3910-0394
●動物園・植物園 混雑時、入場制限あり （※は入場制限なし）
・神代植物公園 電話 042-483-2300
・恩賜上野動物園 電話 03-3828-5171
・井の頭自然文化園 電話 0422-46-1100
・東京港野鳥公園※ 電話 03-3799-5031
・多摩動物公園 電話 042-591-1611
・葛西臨海水族園 電話 03-3869-5152
・夢の島熱帯植物館 電話 03-3522-0281
●美術館・博物館等 混雑時、入場制限あり
・江戸東京たてもの園 電話 042-388-3300
・東京都美術館（企画展「大地に耳をすます 気配と手ざわり」） 電話 03-3823-6921
・東京都庭園美術館（庭園、建物公開展 「建物公開2024 あかり、ともるとき」） 電話 03-3443-0201
東京都写真美術館（収蔵展「TOPコレクション見ることの重奏」、「いわいとしお×東京都写真美術館 光と動きの100かいだてのいえ」） 電話 03-3280-0099
・東京都現代美術館（常設展「MOTコレクション」） 電話 03-5245-4111
■施設の使用料が無料となる（開館の時間中）
・京浜島勤労者厚生会館（「テニス、卓球、バドミントン」個人・1時間のみ） 電話 03-3790-2491
■記念行事を実施する
・東京都水の科学館
子どもサイエンスチャレンジ「表面張力」について体験／記念品配布
時間：9時30分〜17時00分（入館は16時30分まで）
電話 03-3528-2366
・奥多摩 水と緑のふれあい館
小河内ダムに関するビデオの上映
時間：10時00分〜16時00分
電話 0428-86-2731
・東京都虹の下水道館
記念品配布
時間：9時30分〜16時30分（入館は16時00分まで）
電話 03-5564-2458