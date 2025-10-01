WCS第1戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・DH」で先発。初回に先頭打者本塁打を放った。打球速度約189キロの超速弾に米メディアも揃って驚きの声をあげている。

レッズの剛腕グリーンを打ち砕いた。カウント2-1から内角の161キロを捉えるとあっという間に右翼スタンドへ。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）。超弾丸の先頭打者弾にドジャースタジアムは熱狂に包まれた。

X上の米メディアも口々に驚きの声をあげている。 米専門メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は、「彼は完全に非現実的だ」と一言。同メディアの公式Xも「野球史上最高の選手のプレーを目の当たりにしている ショウヘイ・オオタニがソロホームランでドジャースのポストシーズン開幕を飾った」とその衝撃を伝え、「オオタニにとって特別な10月となり、ドジャースを再びワールドシリーズへと導こうとしている」と結んだ。

また米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は「ハンター・グリーンは時速100.4マイルの球を投げ、ショウヘイ・オオタニは時速117.7マイルで飛ばした」。米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者も「ハンター・グリーンの速球は時速100.4マイルで……時速117.7マイルで飛ばしただと」とつづり、スピード感あふれる投打の攻防をたたえていた。



（THE ANSWER編集部）