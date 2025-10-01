球団発表前にインスタグラムで戦力外を報告

ソフトバンクは1日、武田翔太投手に来季の契約を結ばないことを通達した。球団発表前に、武田は自身のインスタグラムで「この度、福岡ソフトバンクホークスから来季構想外の通達を受けました」と報告していた。

武田は2011年ドラフト1位で入団。1年目から8勝をマークすると、2015年に13勝、2016年には14勝をあげ先発ローテの中心として活躍した。しかし近年は怪我に悩まされ、2024年4月には右肘のトミー・ジョン（TJ）手術。同年は初の1軍登板なしに終わり、今季もここまで1軍登板がなかった。プロ14年間で通算217登板で66勝48敗11ホールド2セーブ、防御率3.34の成績を残している。

プロ14年目での戦力外に、武田はインスタグラムで「高校卒業から14年間、福岡ソフトバンクホークスには感謝してもしきれない程お世話になりました。その中で沢山の選手、球団関係者、ファンの方々に出会えて共に戦えた事はとても大切な思い出です。14年間の間に怪我に悩まされたり、上手くいかない事の方が多かったですが、そういう時に声を掛けてくれるファンの方々に元気づけられ頑張ることができました」と綴り、球団やファンに感謝した。

今後については「これからもまだまだ挑戦して行こうと思っているので引き続き応援宜しくお願いします。最高の14年間でした。ありがとうございました」と報告した。

9月29日から各球団で戦力外の第1次通告期間が始まっており、ソフトバンクは30日に又吉克樹投手の戦力外を発表していた。（Full-Count編集部）