大谷翔平の初回先頭弾をゲットした少年「日本にも行ったことがあるよ」

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・指名打者」で出場し、初回の第1打席で豪快なソロを放った。右翼席で記念球をキャッチしたメイソン・シーナーくんは「アメージング！」と喜びを隠しきれなかった。

初回先頭打者弾をキャッチし、歓喜に浸った。「ボールが向かってくるのが見えたんだ。座席を立って、ここに飛んできたから走った。ボールが地面に落ちていたから、キャッチしたんだよ」。嬉しそうに大谷のホームランボールを手にした。

大谷ファンだというシンガーくんは、捕手を務める9歳の野球少年。「長い間（ファン）！ 日本にも行ったことがあるよ」と胸を張った。母によれば「彼らを観に今年（日本へ）行ったの」と今年3月の東京開幕戦を観戦。母は日本限定の桜のユニホームを着用していた。

大谷の魅力については「すごいピッチャー。打者としてもすごい。彼のホームランをたくさん見るのが好きなんだ！」と胸を躍らせていた。（真柴健 / Ken Mashiba）