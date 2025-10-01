PS初戦…初回の第1打席でいきなり弾丸アーチ

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・指名打者」で出場し、初回の第1打席で本塁打を放った。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者によると、打球初速117.7マイル（約189.4キロ）は100マイル（約160.9キロ）以上の球が投じられたなかで、2015年の計測開始後では最速記録だという。

球場がいきなりお祭り騒ぎとなった。相手先発グリーンが投じた100.4マイル（約161.6キロ）の剛速球を弾丸ライナーで運んだ。打球初速117.7マイル（約189.4キロ）は計測。飛距離375フィート（約114.3メートル）、角度21度の一発の弾丸ライナーが右翼席へ飛び込んだ。

球界屈指の剛腕グリーンと、トップクラスの飛距離を叩き出す大谷の対決が、“最速”記録を生み出した。NHKで解説を務めた小早川毅彦氏も「（投手からすれば）ちょっとショックですよね」と同情していた。（Full-Count編集部）