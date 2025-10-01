企業の採用効率と求職者の就業支援を同時に実現！警備員専門求人サイト「警備ワーカー」

警備員の採用に特化した求人サイト「警備ワーカー」が、2025年10月1日(水)に正式にオープンしました。

深刻化する人手不足に直面する警備業界において、企業の採用効率と求職者の就業支援を同時に実現する専門プラットフォームです。

オープンを記念して、企業向け・求職者向けのキャンペーンも実施されます。

警備員専門求人サイト「警備ワーカー」

警備業界では、「求人が他業種の求人に埋もれやすい」「採用単価が高騰している」といった採用に関する課題があります。

「警備ワーカー」は、警備職経験者や警備に興味のある求職者を主な対象とすることで、企業と求職者のミスマッチが少ない応募を創出することを目指して開設されました。

オープン記念キャンペーン

サイトのオープンを記念し、企業と求職者の双方に向けたお得なキャンペーンが開催されます。

企業向け：掲載から採用まで完全無料

2025年12月31日(水)までの期間限定で、通常発生する求人掲載料・応募料・採用決定時の費用がすべて無料で提供されます。

求人数に制限はなく、追加費用も一切かからないため、安心して利用できます。

求職者向け：Amazonギフトカードプレゼント

抽選で50名にAmazonギフトカード3,000円分が当たるキャンペーンが実施されます。

応募期間：2025年10月1日(水)〜10月15日(水)

応募方法：「警備ワーカー」公式Xアカウント(@keibiworker)をフォローし、「警備ワーカー」サイトに会員登録することで応募完了です。

「警備ワーカー」のサービス特徴

「警備ワーカー」は、採用効率を高めるための様々な特徴を持っています。

職種別カテゴリーに加え、「未経験歓迎」「週2日〜勤務可」といった多様な働き方の条件で検索可能。

警備業界に特化しているため、警備に関心のある応募者が集まりやすく、マッチング率の向上が期待できます。

さらに、掲載された求人は公式SNSでも発信されるため、潜在層へのアプローチも可能です。

採用コストを抑えたい企業と、効率的に仕事を探したい求職者の双方にとってメリットのある、警備業界の未来を支える新しいプラットフォーム。

今後の展開に注目です。

警備員の採用に特化した求人サイト「警備ワーカー」の紹介でした。

