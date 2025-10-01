小泉進次郎陣営のステマ問題。「ニコニコ動画」にヤラセコメントの投稿を呼びかけた一件について、陣営からは「党員票や議員票には影響しない」などと甘い声が出ている。「党員はほとんどが告示後の早いタイミングで投票済み。議員は『選挙の顔』や『自分のポスト』を念頭に投票するので影響はない」ということなのだが、野党との連携や連立の拡大では、進次郎氏に暗雲が漂ってきた。

【もっと読む】自民党は小泉進次郎陣営の“ヤラセ投稿依頼”をあっさり不問に…根強く残る「ステマ体質」に国民ドッチラケ

■前原誠司氏が横ヤリ

「吉村代表以下、幹部らが自公連立政権への参加に前のめりな日本維新の会は、遠藤国対委員長が進次郎氏の後見人の菅副総裁や森山幹事長と会談を重ねている。進次郎氏が総裁に選ばれれば、首相指名選挙で自民党総裁の名前を書くことも検討している。ところが、連立入り反対派の前原前共同代表がステマ問題を理由に横ヤリを入れた。新政権発足時から閣外を含めた維新の連立入りがあり得るとみられていたが、ブレーキがかかるかもしれない」（自民党関係者）

前原氏は先月29日、京都市内で記者団の取材に応じた際、偽情報の流布が国際的な課題になっていると指摘し、進次郎陣営のステマ問題について、「かなり深刻な事態だ」と強調。「広報担当者が辞任するくらいでは済まない。小泉氏は（総裁選から）撤退した方がいい」とまで踏み込んだ。この発言が、連立入り一直線の党執行部に対する牽制だとみられているのだ。

「前原さんは現在、党の顧問にすぎず、影響力はない」（維新関係者）との見方もあるが、同じ29日、執行部内から前原氏を後押しする発言も出た。斎藤アレックス政調会長がBS番組で連立入りについて「党内議論もしなければいけない。そういう話をすっ飛ばして、いきなり合意するのは、かなり難しい」と、首相指名選挙までの合意は困難との認識を示した。

「斎藤さんは前原さんの元秘書です。大阪組以外は多くが連立入りに慎重。ステマ問題をめぐる前原発言は、連立反対派を勢いづかせている。このまま連立に突っ込んだら、党は分裂含みです」（別の維新関係者）

立憲民主党の安住幹事長も批判

これにシメシメなのは国民民主党の玉木代表だ。

自公維連立になれば、国民民主の存在感が下がる。支援団体に労組の連合がいて、すぐの連立入りは難しいという事情もある。自公少数与党のまま、当面は部分連合で政策実現を図る方が都合がいいわけだ。

維新に連立入りされては困る玉木代表にとって、進次郎陣営のステマ問題は“渡りに船”。30日も記者会見で吠えていた。ステマについては「国政選挙でも同じことをしたのではないか。有権者の公平で公正な判断を歪めている可能性がある」。維新の連立入りについても「単に権力の維持に手を貸すような形なら、自公過半数割れを選択した国民の民意に反する」と牽制した。

ステマをめぐっては、立憲民主党の安住幹事長も30日の会見で「自分で世論をつくり、自分を応援したということだ。汚いことをしてはいけない。一国の首相になっていいのか」と進次郎氏を批判。自民党が国政選挙などで同様の対応をしていた可能性があるとして、新総裁が首相に就任した場合、国会の予算委員会で調査を迫る考えを示した。

安定政権の構築に向けては「連立拡大がベスト」と進次郎氏は言うが、墓穴を掘った。

◇ ◇ ◇

進次郎氏のステマ問題については、【もっと読む】【さらに読む】で詳しく報じている。