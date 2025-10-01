今月13日の大阪・関西万博の閉幕まで2週間を切った。開幕前から懸念された赤字は回避のメドが立ち、万博協会の副会長である大阪府の吉村知事は「（万博を）やって良かった」と胸をなでおろしているが、このままグランドフィナーレとはいかない。パビリオン工事費を巡る「未払い問題」に決着がついていないからだ。

【もっと読む】大阪万博はもはや「何も見られない」…閉幕まで25日、“駆け込み来場”で激混みの悲惨

未払いの被害者やNPO法人「労働と人権サポートセンター」が30日、被害実態を周知するため国会内で集会を開催。生々しい証言が相次いだ。

まずマイクを握ったのは、マルタ館の内外装工事を手掛けた1次下請けの会社社長。マルタ館は参加国が独自に用意するタイプAのパビリオンだ。元請けであるフランス資本のイベント会社の未払い金は約1億2000万円に上る。

社長は弱り切った様子で「本当に誰もがやりたがらなかった海外パビリオン建設を、助けてほしいとの要請があって引き受けた」と話し、こう続けた。

「あり得ない工期、あり得ない労働環境で、昼夜問わず不眠不休で命がけで、このパビリオンを開幕に間に合わせました」「未払いによる大きな被害を受けながら、いまだに出口が見えないところでさまよっております」

■「立て替え払い」せずの一点張り

この日は集会の前、万博を所管する経産省と国交省を相手に未払いの実態調査や立て替え払いを求めて交渉したが、政府側は従来通り「立て替え払いはしない」の一点張り。少なくとも11カ国のパビリオンで十数億円の未払いが判明しているのに、政府をはじめ大阪府・市も万博協会も「民間同士のやりとり」を盾に直接的な救済措置を拒んでいる。

これでは被害者が「出口が見えない」と嘆くのも当たり前だ。マルタ館工事に携わった別会社の社長も、当時の労働環境について「24時間、カメラで仕事状況を監視される中、食事に行くこともできず、まともな排泄設備も暖を取るところもなく、閉じ込められた鳥のように働かされた」と振り返り、「お金をもらえてない人たちだけは、まだ万博は始まってすらない」と訴えた。

万博会場の目玉である大屋根リングの一部を跡地に保存する計画を巡り、運営費の剰余金が充てられる可能性が浮上している。そんなカネがあるなら未払いの穴埋めが先だ。

浮かれる主催者には、アメリカ館の未払い被害者の切実な言葉を贈りたい。「未払いが解決してこそ成功だと僕は思っています」

◇ ◇ ◇

大阪万博をめぐるドタバタ劇は【もっと読む】【さらに読む】で詳しく報じている。