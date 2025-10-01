誠子、かわいいナチュラルコーデに反響　※「誠子」インスタグラム

写真拡大

　タレントの誠子が、1日までにインスタグラムを更新。フリーに転身してからの“夢”を叶えた姿にファンから反響が寄せられた。

【別カット】ナチュラルコーデが魅力的な誠子（2枚）

　「夢が叶いました。ファッション誌の表紙になる　フリーになってからの夢でした　叶えてくれてありがとうございます」とつづった誠子が公開したのは、ファッション誌「LaLa Begin」の撮影からのオフショット。彼女は過去にも同誌に登場したことがある。

　写真には、白Tシャツにデニムパンツというナチュラルコーデな彼女の笑顔が収められており、どのカットも自然体な魅力にあふれている。

　コメント欄にはファンから「高石あかりさんかと、思いました！」「良かったですね　ドリームズカムトゥルーですね」「めでとうございます　ナチュラルなファッション素敵です」などの声が集まった。

　尼神インターは2024年3月末を持って解散。誠子はフリーに、元相方のナ酒渚は吉本興業に所属中。

引用：「誠子」インスタグラム（@seiko_1204）