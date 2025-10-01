挽肉とスパイスで切れ味よく仕上げた“世界のキーマ”が楽しめる！挽肉堂〜世界のキーマラボ〜
株式会社ケルベロスが、2025年10月1日(水)に新業態「挽肉堂〜世界のキーマラボ〜」をオープンしました。
「〜ほろほろ肉塊〜中目黒カレー明凛堂」のコンセプトを継承し、挽肉とスパイスで切れ味よく仕上げた“世界のキーマ”が楽しめる専門店です。
挽肉堂〜世界のキーマラボ〜
オープン日：2025年10月1日(水)
所在地：東京都目黒区上目黒2-38-11 丸金ビル 1F(明凛堂内)
営業時間：11:00〜22:00(LO 21:30)
提供形態：イートイン／テイクアウト／デリバリー対応
「挽肉堂〜世界のキーマラボ〜」は、「中目黒カレー明凛堂」で好評の「四川風麻辣ドライキーマ」をきっかけに誕生した新業態。
スパイシーでキレのある風味、洗練されたビジュアル、カスタマイズの楽しさ、そしてデリバリーでも最高の状態で味わえること、という4つのこだわりを大切に、一切の妥協なく開発されたメニューが提供されます。
メニュー紹介
世界の様々な料理のエッセンスを取り入れた、個性豊かな4種のキーマカレーがラインナップされています。
価格は各1,250円(税込)で、豪華なスペシャルトッピング付きも選べます。
〜3種の和出汁香る〜国産実山椒のチキンキーマ
岡山県蒜山高原産の純国産完熟実山椒を使用。キレのある柑橘系の香りと、昆布・鰹・椎茸の3種の和出汁が優しく香る和風キーマです。
〜スパイスの女王カルダモン香る〜濃厚バターチキンキーマ
香味野菜とトマトを煮詰めた濃厚なベースに、カルダモンの華やかな香りを際立たせたスパイシーなバターチキンキーマです。
〜痺辛スパイス香る〜四川風麻辣ポークキーマ(辛口)
熟成豆板醤などをベースに花山椒を効かせた、挽肉堂の原点となるキレのある辛口キーマ。痺れと辛さを意味する「麻辣」をしっかりと感じられます。
〜XO醬×オイスター×イカ墨〜広東風極みブラックポークキーマ
XO醬・オイスター・イカ墨という3種の「旨みの塊」をスパイスと融合させた、圧倒的な海鮮系の旨みが特徴のブラックキーマです。
選べる楽しみ方「あいがけ」と「ウェット＆ドライ」
ハーフポーションサイズで、2種から4種までお好きなキーマを組み合わせて「あいがけ」で楽しむことができます。
さらに、欧風カレーや「本格四川風麻婆豆腐」と組み合わせる「ウェット＆ドライ」という新しいスタイルもおすすめです。
こだわりのトッピング＆スープ
「国産実山椒とあさりの佃煮」や「はちみつマスカルポーネ」など、キーマの味わいをさらに引き立てるこだわりのトッピングも充実。
また、「ブラウンマッシュルームの冷製濃厚ポタージュ」など、サイドメニューにも驚きが隠されています。
世界各国の料理からインスパイアされた個性豊かなキーマカレーを、自分好みの組み合わせで探求できる、まさに「ラボ（研究所）」のようなお店。
唯一無二の食体験が楽しめる、新しいキーマカレーの世界が広がります。
中目黒にオープンした「挽肉堂〜世界のキーマラボ〜」の紹介でした。
