◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第１戦 ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１０月１日）、ポストシーズン初戦のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目に、先取点となる先頭打者本塁打を放った。争奪戦となった“記念球”は、大の大谷ファンだというメイソン・シンガー君（９歳）がゲットした。

東京ドームで行われたカブスとの開幕シリーズも観戦に訪れたという。この日は、着弾後に転々とするボールを見事につかんだといい、「最高だよ！ 翔平は本当に良い投手だし、本当に良い打者だと思う。たくさんホームランを打ったりするのが大好きだよ」と大興奮だった。

大谷の一発に本拠地が一気に沸いた。１回表は先発のスネルがたった７球で３者凡退。いいリズムを作ると、大谷は剛速球右腕・グリーンの１００・４マイル（約１６１・６キロ）を右翼席に運んだ。これまで本塁打を放った中での最速は１００・１マイル（約１６１・１キロ）だったが、最も速い球をスタンドに運んだ。カウント２―１からのアーチは打球速度１１７・７マイル（約１８９・４キロ）、飛距離３７５フィート（約１１４メートル）、打球角度２１度の弾丸ライナーだった。ポストシーズン通算４号は、貴重な先制アーチとなった。