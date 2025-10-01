吉祥寺の街歩きとビールを楽しむ！吉祥寺BEER and WALK 2025

コピス吉祥寺にて、吉祥寺の街歩きとビールを楽しむイベント『吉祥寺BEER and WALK』を2025年10月10日から10月13日までの4日間、開催します。

3回目を迎える今回は、吉祥寺の3つのエリアでお得に飲み歩きが楽しめるチケットを700枚限定で販売するほか、ドイツのビールが楽しめる「オクトーバーフェスト」も同時開催されます。

吉祥寺BEER and WALK 2025

開催日時：2025年10月10日(金)〜2025年10月13日(月・祝)

開催場所：コピス吉祥寺／ハモニカ横丁／元町通り・ペニーレーン

入場料：無料

主催：コピス吉祥寺

限定700枚！オリジナルサコッシュ付き「飲み歩きチケット」

販売価格：3,300円(税込)

販売期間：2025年9月26日(金)から販売中 ※無くなり次第終了

販売場所：コピス吉祥寺B館1階インフォメーション、ハモニカ横丁「ポヨ」、イベント期間中はコピス吉祥寺A館1階コンコース特設ブース

吉祥寺の3エリアを巡りながら、ビールとおつまみを楽しめる『飲み歩きチケット』が700枚限定で販売されています。

「コピス吉祥寺エリア」「元町通り＆ペニーレーンエリア」「ハモニカ横丁エリア」の3エリアで1枚ずつ使えるチケット3枚と、オリジナルサコッシュがセットになっています。

期間中に使い切れなかったチケットは、10月14日から20日までの期間、対象店舗で1枚1,100円の金券として利用できる「あと飲み」サービスも用意されています。

飲み歩きチケット限定のビール＆おつまみセット(一部)

YONA YONA BEER WORKSでは、「よなよなエール＆鱈のフリット」が提供されます。

吉祥寺 砂場では、「生ビール(アサヒスーパードライ)＆三種の天ぷら」が楽しめます。

コピス吉祥寺「オクトーバーフェスト」

開催場所：コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

開催日時：10月10日(金) 16:00〜21:00、11日(土)・12日(日) 11:00〜21:00、13日(月・祝) 11:00〜19:00

イベント期間中、コピス吉祥寺A館3階GREENING広場ではドイツのビール祭典「オクトーバーフェスト」を開催。

「ホフブロイ」「ハッカー・プショール」「トゥーハー」の3つの醸造所のビールや、本格ソーセージなどドイツならではのフードが充実しています。

また、ドイツ民族音楽バンド「Alpina」による乾杯の歌の生演奏も行われ、会場を盛り上げます。

吉祥寺BEER&WALK2025限定ラベル缶

A館1階ふれあいデッキこもれびに出店するOGA BREWINGでは、イベント期間限定で『 KICHIJOJI IPA 』の「吉祥寺BEER andWEEK2025限定ラベル缶」が販売されます。

お得なチケットを片手に新しいお店を開拓したり、開放的な広場でドイツビールを楽しんだりと、様々なスタイルで吉祥寺の街とビールを満喫できる4日間です。

コピス吉祥寺で開催される『吉祥寺BEER and WALK 2025』の紹介でした。

