イベント限定酒！千曲錦酒造「秋の大感謝祭2025」

長野県佐久市の千曲錦酒造にて、日頃の感謝を込めたイベント「秋の大感謝祭2025」を2025年10月11日と12日の2日間開催します！

イベント限定酒の販売や有料試飲、地元グルメの出店など、家族や友人と楽しめる企画が盛りだくさんです。

千曲錦酒造「秋の大感謝祭2025」

日時：

2025年10月11日(土) 10:00〜16:00

2025年10月12日(日) 10:00〜15:00

※最終日は終了時間が異なります

場所：千曲錦酒造株式会社(長野県佐久市長土呂1110)

入場料：無料

アクセス：JR佐久平駅より徒歩15分、無料送迎バスあり

※駐車場は数が限られるため、公共交通機関の利用が推奨されています

主なイベント内容

会場では、専用のクリア枡で銘酒が楽しめる有料試飲(税込1,100円)や、当日だけの特別な限定酒の販売を実施。

佐久地域の人気飲食店やキッチンカーが大集合するグルメコーナーのほか、屋外ステージでは吹奏楽やダンスクラブによるパフォーマンスが披露されます。

また、親子で楽しめる企画として「ねこマルシェ」のワークショップも同時開催されます。

特典企画

お楽しみ企画として、千曲錦の日本酒が当たる「酒おみくじ」(1回 税込500円)が登場。

さらに、酒蔵売店でのお買い上げ金額5,000円以上で、豪華景品が当たる「大抽選会」に参加することができます。

無料送迎バスのご案内

当日は無料の送迎バスも運行されるため、アクセスも安心です。

このイベントでしか手に入らない限定酒を味わったり、地元グルメに舌鼓を打ったりと、お酒好きはもちろん、家族みんなで楽しめる2日間。

秋のお出かけにぴったりな酒蔵のお祭りです。

千曲錦酒造で開催される「秋の大感謝祭2025」の紹介でした。

